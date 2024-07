Niespełna tydzień temu w sieci zadebiutował nowy teledysk Edyty Górniak do singla "Your High". Wokalistka prezentuje w nim nie tylko nowe muzyczne brzmienie, ale też fryzurę i styl, które zdążyły już wywołać sporo szumu. Autorem odważnego uczesania okazał się amerykański fryzjer, który zainkasował za swoje dzieło całkiem pokaźną sumę. Przypomnijmy: Nowa fryzura Górniak to dzieło amerykańskiego fryzjera. Kosztowała fortunę

Reklama

Okazuje się, że nowa fryzura to tylko początek zmian w wizerunku Edyty, która wraz z premierą singla i nadchodzącą płytą, chciała go zdecydowanie odświeżyć. Wielbiciele piosenkarki, którzy liczyli na kolejne zjawiskowe odsłony swojej idolki w roli diwy będą rozczarowani - ona bowiem chce się zdecydowaine odciąć od takiego image'u. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Górniak nawiązała współpracą z popularną młodzieżową marką Aloha from Deer.

Na co dzień w ubraniach młodych polskich projektantów chodzą m.in. Jessica Mercedes, Maffashion, Zosia Ślotała czy Patricia Kazadi. Górniak z kolei w klipie do "Your High" ma na sobie popularną kurtkę z hasłem "Cool Kids Can't Die", która kosztuje zaledwie 249 zł, co jest kwotą dość skromną w porównaniu do zakupowych szaleństw Edyty. Skąd taka decyzja? Współpracownicy gwiazdy zdradzają, że Górniak postanowiła iść na przekór wszystkim oczekiwaniom.



Fani Edyty i krytycy od lat próbują wrzucić ją do szufladki wielkiej diwy w wieczorowych sukniach, śpiewającą "To Nie Ja" i nagrywającą rzewne i smutne ballady. Problem polega na tym, że ona kompletnie tego nie czuje, jest teraz w zupełnie innym miejscu w swoim życiu - wygląda lepiej niż kiedykolwiek, jest w szczęśliwym związku, a muzyka, której słucha i którą się inspiruje to kompletnie nie jest Celine Dion. Zdecydowała się na odważną zmianę wizerunku, aby zaznaczyć grubą kreską nowy etap w swojej karierze - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl osoba z otoczenia Górniak.

Bardziej wyluzowany i dziewczęcy wizerunek to jednak nie wszystko, na co mogą liczyć fani Edyty. Już za kilka dni ukaże się bowiem druga wersja teledysku do "Your High". Tym razem też wywoła tak wiele emocji?

Zobacz: Górniak wciąż pamięta spięcie z Rusin w DDTVN. Teraz docięła jej na koncercie

Zobacz także

Reklama

Stylizacje na bazie ubrań Aloha from deer. Tak teraz będzie wyglądać Edyta: