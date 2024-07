Kandydatura Magdaleny Ogórek na prezydenta Polski wzbudza bardzo skrajne emocje. polityk nie zawsze pokazuje się z najlepszej strony, a wiele emocji wywołał jej strój w rocznicę katastrofy smoleńskiej, kiedy składała kwiaty. Nie omieszkała skomentować tego Dorota Wróblewska. Zobacz: Wróblewska krytykuje stylizacje Magdaleny Ogórek. Za co dostało się kandydatce na prezydenta?

Ogórek jednak podchodzi do sprawy bardzo poważnie. W mediach jednak stara się za bardzo nie udzielać, co też nie spodobało się wielu Polakom. Teraz jednak kandydatka opublikowała swój nowy spot wyborczy, a hasło, które szerzy to "Polska od nowa". Polityk skupia się przede wszystkim na młodych ludziach, którzy wyjeżdżają z kraju i lokalnych przedsiębiorcach. Nawołuje do społeczeństwa, aby zmienić w Polsce to, co nie działa prawidłowo i zacząć od początku.

Przekonała Was?

Magdalena Ogórek na Starówce: