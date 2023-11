1 z 7

Już w czwartek, 21 września, długo oczekiwana premiera najnowszego singla Mariny "Takin' Ya Rock Out". Od kilku dni na Instagramie samej Mariny, a także zaprzyjaźnionych z nią gwiazd oraz fanów, trwa gorące odliczanie! W akcję promocyjną zaangażowały się największe sławy z mężem Mariny, Wojciechem Szczęsnym oraz Anną Lewandowską na czele. Marinę wspierają też: Sara Boruc, Marcin Gortat, legendarny włoski bramkarz Gianluigi Buffon czy Joanna Opozda. Również blogerka Maffashion, której fan zadał pytanie: "Płaci wam za to?". Co odpowiedziała?

Zobacz: Anna Lewandowska mocno wspiera Marinę! Pokazała ZDJĘCIE i napisała "Trzymam kciuki"! O co chodzi?