1 z 7

Programy talent-show to duża szansa dla młodych wokalistów, aby choć na chwilę zaistnieć przed wielomilionową publicznością. Jedną z takich osób był Dawid "Deyv" Rajfur, który pod koniec 2012 roku wziął udział w "Mam Talent", gdzie doszedł do półfinału. Jego brawurowym występem z "Use Somebody" zespołu Kings of Leon zachwycała się Agnieszka Chylińska i, zazwyczaj niezbyt skory do komplementów, Robert Kozyra.

Zobacz: Kozyra wyśmiewa Ewelinę Lisowską i Melę Koteluk

Dawid dość długo kazał czekać na swój debiutancki singiel, ale dziś udostępnił nagranie "Niegrzeczne", przewrotnie opublikowane w Dzień Kobiet. Produkcją utworu zajęli się Michał Wrzosiński i Krzysztof Jarosz. Wokalista na swoim Facebooku tłumaczył wielokrotnie, że nie potrafi dojść do porozumieniami z dużymi wytwórniami muzycznymi, które nie chciały zaakceptować rockowego brzmienia jego pierwszych utworów. W końcu postanowił nagrać coś według swojego pomysłu. Efekty możecie ocenić poniżej:

Singlowi towarzyszy też sesja zdjęciowa w stylu vintage autorstwa Grzegorza Mikruta: