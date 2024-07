Reklama

Carmen Electra kojarzona jest głównie z gorących sesji do magazynu "Playboy" oraz roli w serialu "Słoneczny patrol". Nie wszyscy wiedzą, że kilkanaście lat temu rozpoczęła również karierę muzyczną. Jej debiutancki i jak do tej pory jedyny album to głównie zasługa Prince'a, za namową którego zdecydowała się także przyjąć taki pseudonim.

Dziś, 42-letnia Carmen powróciła z nowym materiałem, który jest przeciwieństwem tego, co znalazło się na pierwszej płycie. Teraz zdecydowała się postawić na elektroniczne brzmienia i muzykę klubową, o czym możemy się przekonać słuchając i oglądając klip do "WERQ" w którym wciela się w rolę kilku kobiet. Każda z nich jest silna i przypomina bohaterkę z filmów Quentina Tarantino.

Czy niektóre bohaterki klipu nie przypominają wam pewnej polskiej modelki?

