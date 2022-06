Nowy sezon "Fort Boyard Polska" już wkrótce na platformie streamingowej Viaplay

Gwiazda serialu " Ranczo " poprowadzi nowy program w TVP! Jak poinformował serwis „Press.pl” już jesienią widzowie TVP będą mogli obejrzeć nowy program rozrywkowy "Anything goes. Ale jazda". Okazuje się, że gospodynią nowego formatu została aktorka – Elżbieta Romanowska . Według informacji serwisu ruszyły już zdjęcia do programu, który widzowie TVP prawdopodobnie będą mieli okazję oglądać w piątki wieczorem. O czym będzie nowy show "Anything goes. Ale jazda"? W nowym programie rozrywkowym "Anything goes. Ale jazda" widzowie będą mieli okazję oglądać występy sceniczne znanych osób, które Ci będą wykonywali na planie pochylonym pod kątem 22,5 stopni. Producentem wykonawczym show jest Endemol Shine Polska. Jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje dotyczące stacji, na antenie której zobaczymy format, ale serwis „Press.pl” informuje, że prawdopodobnie będzie to TVP2. Elżbieta Romanowska poradzi sobie w roli prowadzącej nowego formatu? Zobacz także: Ela Romanowska schudła! To największa metamorfoza tego roku? Elżbieta Romanowska ostatnio chwaliła się swoją metamorfozą. Aktorka sporo schudła.