Hitowy program wraca do Polski! Nową edycję "Fortu Boyard" poprowadzi gwiazda "Rancza"

Polscy widzowie zmagania uczestników "Fortu Boyard" ostatni raz mogli obserwować 12 lat temu! Teraz fani popularnego reality show mają prawdziwe powody do radości, bo program, który przyciągał przed telewizory całe rodziny nie tylko wraca, ale również zaskakuje swoją formułą. W nowej edycji "Fortu Boyard" zobaczymy aż 48 znanych osobistości ze świata show-biznesu, a w jednego z dwóch prowadzących wcieli się gwiazda "Rancza" - uwielbiana Elżbieta Romanowska! Co jeszcze przygotowała dla nas produkcja i gdzie będziemy mogli oglądać "Fort Boyard"?

Program "Fort Boyard" wraca do Polski

Zmagania drużyn w zadaniach, które wymagały od uczestników sprawności fizycznej, niebywałego sprytu oraz prawdziwego ducha walki i trzymająca w napięciu, opuszczająca się brama do skarbca - kiedy w 2008 i 2009 roku "Fort Boyard" pojawił się w Telewizji Polskiej, przyciągał przed ekrany całe rodziny, a jego nowa edycja ma być jeszcze bardziej ekscytująca. Kogo zobaczymy w tytułowym forcie, który znajduje się na francuskim wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego?

Znamy już pierwsze nazwiska gwiazd nowej edycji "Fortu Boyard". Prowadzącymi programu będą Elżbieta Romanowska i Mariusz Kałamaga, natomiast w rolę mędrczyni, która będzie przestawiać uczestnikom rozmaite zagadki, wcieli się Tamara Gonzalez Perea! Jak zapewnia nas produkcja, w show zobaczymy aż 48 znanych i lubianych twarzy ze świata polskiego show-biznesu!

,Nowa edycja "Fortu Boyard", która już jesienią tego roku zostanie wyemitowana na platformie Viaplay, z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu polskich widzów. Duet prowadzących – Elżbieta Romanowska oraz Mariusz Kałamaga, a także Tamara Gonzalez Perea w roli mędrczyni, gwarantują znakomitą rozrywkę. Są to niezwykle dynamiczne i kreatywne osoby, posiadające jednocześnie ogromne doświadczenie w realizacji programów o podobnym formacie. Wśród pozostałych gwiazd, które wezmą udział w nowej odsłonie "Fortu Boyard", znajdzie się wiele znanych w Polsce osób. Cieszymy się, że będziemy mogli ponownie zaprezentować ten format i z niecierpliwością czekamy by przedstawić polskim widzom pozostałych uczestników programu – podkreśla Filippa Wallestam z NENT Group.

Gdzie i kiedy zobaczymy "Fort Boyard'?

Nową edycję "Fortu Boyard" zobaczymy jesienią tego roku. Tym razem program będzie emitowany w serwisie streamingowym Viaplay, który zostanie uruchomiony w Polsce już w sierpniu! Nowa odsłona programu będzie składała się z ośmiu odcinków, a jego znani bohaterowie, którzy będą ze sobą rywalizować w różnorodnych konkurencjach, z pewnością dostarczą nam ogromnych emocji.

Mariusz Kałamaga, którego mogliśmy poznać między innymi w takich programach jak „Tylko nas dwoje. Just the Two of Us”, “Stand up. Zabij mnie śmiechem”, „Śpiewajmy razem. All Together Now” oraz „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, będzie jednym z prowadzących nowej odsłony "Fortu Boyard".

Mat. prasowe

Przy jego boku stanie Elżbieta Romanowska. Nikt nie ma wątpliwości, że ten duet dostarczy widzom prawdziwej rozrywki. Aktorka nie raz udowodniła, że jej poczuci humoru nic nie jest w stanie dorównać i dziś cieszy się sporym gronem fanów. Sądzicie, że sprawdzi się w roli prowadzącej?

Mat. prasowe

W nowej odsłonie "Fortu Boyard" zobaczymy również Tamarę Gonzalez Perea'e, znaną jako Macademian Girl. Gwiazda będzie mędrczynią i co ciekawe, jest pierwszą kobietą obsadzoną w tej roli w polskiej edycji programu.