Nowy romans w "M jak miłość"? W życiu pojawi się kolejna kobieta! Mamy zdjęcia i opis odcinka

Już w najbliższy poniedziałek, 20 kwietnia o godzinie 20:55 Telewizyjna Dwójka wyemituje najnowszy odcinek "M jak miłość". Co wydarzy się w 1511 odsłonie hitu o rodzinie Mostowiaków? Sporo wydarzy się u Joasi (Barbara Kurdej-Szatan) i Pawła (Rafał Mroczek). Zobaczcie sami, co czeka bohaterów uwielbianego przez widzów serialu! Czy Paweł znów się zakocha?

W 1511 odcinku "M jak miłość" Asia rozpocznie pracę w bistro. Tego samego dnia Chodakowska zdecyduje się także na kolejny, odważny krok i w końcu da szansę nowej miłości! Wojtek (Feliks Matecki) namówi Joasię, żeby zaproponowała Michałowi (Paweł Deląg) wspólny wyjazd na całe święta.

- Jak go nie zaprosimy, to będzie w święta siedział sam jak palec… Trochę słabo z naszej strony. A Michał jest naprawdę w porządku… Zawsze nam pomaga i w ogóle…

Pisarz na wyjazd się zgodzi i to z radością, ale tym razem będzie z Chodakowską całkowicie szczery:

- Uprzedzam cię lojalnie, że… nadal cię kocham. I zrobię wszystko, absolutnie wszystko, żebyś... też się we mnie zakochała. Jeśli teraz odwołasz wyjazd… zrozumiem.

Joasia w odpowiedzi sama Ostrowskiego pocałuje!

Czy po świętach oboje zostaną w końcu parą? Tymczasem Paweł (Rafał Mroczek) pozna przypadkiem Frankę (Dominika Kachlik)- zbuntowaną pannę młodą, która uciekła sprzed ołtarza, a dokładniej z ostatniej przymiarki sukni w salonie ślubnym. Dziewczyna o mało nie wpadnie Zduńskiemu pod samochód, błagając o ratunek.

- Może mnie pan podrzucić do centrum? Bardzo proszę, bo… trochę się spieszę!

- A co na to… pan młody? Już wie?

- Jaki pan młody? To stary pryk! I nie, jeszcze nie wie, pewnie wciąż siedzi w samochodzie przed sklepem z sukniami... Zwiałam mu przed samym nosem i nie dam się zaciągnąć do ołtarza! Wolałabym już skoczyć z mostu!