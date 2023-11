Reklama

Anna i Robert Lewandowscy przyzwyczaili nas do tego, że czego się nie dotkną, zamieniają to w złoto! Wszystkie ich biznesy okazują się strzałem w dziesiątkę i przynoszą znakomite dochody. Ale tym razem polska Power Couple chce zrobić coś dla społeczeństwa! Jak donosi nowe "Party", Ania i Robert od roku pracowali nad akcją, jakie w Polsce jeszcze nie było! O co chodzi?

Przeczytaj: Anna i Robert Lewandowscy na feriach w Austrii. Zobacz, jak spędzają czas z córką Klarą.

Czym zajmą się Anna i Robert Lewandowscy?

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski postanowili powiedzieć STOP nienawiści. Co ich do tego zainspirowało? Pomysł na całą akcję przyszedł im do głowy już dawno, kiedy do ich bliskich przyjaciół docierały pogróżki. Czara goryczy przelała się po fatalnym występie na mundialu, gdy nie tylko na polską reprezentację, ale też personalnie na Anię i Roberta, wylała się fala hejtu, zwłaszcza w internecie.

Ania i Robert do akcji, której celem jest edukacja, zaangażowali jako ambasadorów gwiazdy show-biznesu oraz grono ekspertów i pedagogów. Chcą pokazać ludziom, gdzie leży granica między krytyką a nienawiścią – zdradziła "Party" osoba związana z przedsięwzięciem.

Zobacz: Anna Lewandowska zdetronizowała Roberta Lewandowskiego! O co chodzi?

Lewandowskim najbardziej zależy na edukowaniu młodzieży, dlatego w swoje działania włączyli też platformę Zwolnieni z Teorii, na której uczniowie mogą zgłaszać projekty dotyczące walki z mową nienawiści. Najlepsze zostaną nagrodzone na uroczystej gali – prawdopodobnie z udziałem Ani i Roberta Lewandowskich. Akcję Lewandowskich wsparli m.in. Agnieszka i Grzegorz Hyży, którzy zaangażowali się także w organizację koncertu "Artyści przeciw nienawiści", którego pomysłodawczynią jest Doda.

Jesteś ciekaw, jak będzie wyglądała akcja i chcesz poznać jej szczegóły? Zajrzyj do nowego "Party".

Anna i Robert Lewandowscy chcą powstrzymać hejt w sieci.

Getty Images

Reklama

Akcję Lewandowskich wsparli m.in. Agnieszka i Grzegorz Hyży.