Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno przyznała, że odnalazła miłość! Jej nowy partner chce zachować prywatność, dlatego nie pokazuje go w sieci. Przyznała, że poznała go dzięki swojej kuzynce i to ona poinformowała go, że Joanna wystąpiła w telewizji. Końcowe odcinki ślubnego show oglądali już razem. Ukochany Joanny bardzo złościł się na zachowanie Adama, które obserwował na ekranie. Co mu najbardziej przeszkadzało?

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o nowym partnerze

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dała się poznać widzom jako wrażliwa i skromna dziewczyna. Nieco obawiała się odbioru, z jakim będzie musiała się zetknąć po emisji programu, jednak okazało się, że widzowie ją pokochali. Swoją nową miłość poznała, gdy program był już transmitowany w telewizji. Podczas transmisji na żywo z programową ekspertką Magdaleną Chorzewską, Joanna przyznała, że na szczęście nie musiała informować ukochanego o medialnej przygodzie osobiście:

On już wcześniej o tym wiedział, ale się przed nim krępowałam. Ale chociaż tyle, że już o tym wiedział i nie musiałam się tłumaczyć.

Późniejsze odcinki oglądali już razem, więc Joanna miała ogromne wsparcie w nowym partnerze:

Oglądaliśmy razem późniejsze odcinki, ale tych pierwszych się krępowałam. Wcześniejsze nie, bo pokazywałam na nich, że mi zależy a tutaj była osoba, z którą chcę coś zbudować i miałam konflikt interesów.

Okazuje się jednak, że nowy partner Joanny nie miał nic przeciwko temu, że wcześniej występowała w programie. Nie oceniał jej. Bardziej się skupiał na niezrozumiałych zachowaniach Adama, w których nie wykazywał żadnej troski względem Joanny. Wychwytywał sytuacje, w których nie potrafił się zachować jak prawdziwy mężczyzna. Chodziło o szczegóły:

On inaczej do tego podchodził. Skupiał się na zachowaniu Adama w stosunku do mnie, dlaczego Adam mi tej walizki nie wziął itp.

Dziś już związek z Adamem to historia, a Joanna dzięki doświadczeniu, które zdobyła w programie ponownie uwierzyła w siebie i odnalazła prawdziwą miłość. Czeka ją jeszcze tylko ostatnie spotkanie z Adamem, czyli ich rozwód, który nie mógł odbyć się wcześniej z powodu pandemii koronawirusa.

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oglądała program ze swoim udziałem u boku ukochanego. Jej nowy partner nie pochwalał zachowania Adama, które mógł obserwować w odcinkach.

Joanna odzyskała wiarę w siebie i znalazła nową miłość. Ostatnio zdecydowała, że sprzeda swoją programową suknię ślubną, a dochód przeznaczy na szczytny cel. Przed nią i Adamem jeszcze tylko jedno spotkanie - czyli rozwód, na który muszą poczekać nieco dłużej z powodu pandemii.

