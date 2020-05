Miliony wyświetleń filmu "Zabawa w chowanego"! Ile osób do tej pory obejrzało dokument braci Sekielskich? W minioną sobotę, 16 maja o godzinie 10:00 na YouTube.com odbyła się premiera nowego filmu Tomasza i Marka Sekielskich. To kolejna produkcja o problemie pedofilii wśród polskich duchownych- ponad rok temu do sieci trafił pierwszy film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Dokument wywołał wówczas ogromne poruszenie w naszym kraju. Teraz autorzy wstrząsającego filmu pokazali "Zabawę w chowanego". Ile osób obejrzało nową produkcję?

W ciągu jednej doby film został wyświetlony ponad 2,5 mln razy

Chociaż od premiery filmu "Zabawa w chowanego" minęło zaledwie kilka dni to okazuje się, że produkcję obejrzało już blisko 4,4 mln internautów! Jak zauważa portal press.pl po dobie od premiery szokujący dokument miał ponad 2,5 mln wyświetleń na YouTube.com. - warto przypomnieć, że rok temu, po premierze "Tylko nie mów nikomu" okazało się, że w ciągu pierwszych 24 godzin film obejrzało 3,3 mln osób.

Dziś pod filmem "Zabawa w chowanego" na YouTube.com pojawiło się ponad 14 tysięcy komentarzy. Internauci są zszokowani historią braci wykorzystywanych przez księdza.

- Ile musi powstać takich dokumentów aby w Naszym Państwie coś się zmieniło?

- Zaczęłam ale nie mogę tego oglądać. Nie widzę przez łzy

- Wstrząsające, przerażające.Serce pęka nad tymi ofiarami.

- Brawa dla braci Sekielskich!!!- komentują internauci.

Wy również widzieliście już nowy film Tomasza Sekielskiego i jego brata Marka?

Bracia Sekielscy pokazali drugi film o problemie pedofilii w kościele.

Najnowsza produkcja braci Sekielskich jest hitem w sieci.