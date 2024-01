Obecnie Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są chyba jedną z lepiej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Chociaż oboje starają się unikać zachowań, które mogłyby wzbudzić kontrowersje, nierzadko otrzymują odwrotny skutek. Tym razem jest podobnie, bowiem internautów mocno zszokował ich najnowszy post.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zrobili to publicznie

Po oficjalniej zmianie rządu w Polsce jedno wydawało się pewne - w Telewizji Polskiej zajdą kolosalne zmiany. Władza zresztą od początku zapowiadała taki obrót spraw i nie tracąc czasu, już na samym starcie zaczęła właśnie od tego. Pierwsze decyzje zostały podjęte m.in. w kwestii szefostwa, a następnie "Pytania na śniadanie", które zostało uszczuplone o niektórych prowadzących.

Do odcinków zaczęto również zapraszać osoby ze środowiska LGBT, co jeszcze do niedawna raczej nie miało miejsca. Póki co, jednymi z gwiazd, które uchroniły się przed nadciągającymi zmianami, są Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski i obecnie to właśnie ich najczęściej możemy oglądać w "PnŚ". Czyżby para próbowała możliwie jak najdłużej ciągnąć dobrą passę i chronić się przed widmem zwolnienia?

Katarzyna Cichopek i Maciek Kurzajewski

Zobacz także: Kasia Cichopek balowała do rana i trafiła na okładkę dziennika: "Upojna noc"

Oboje udostępnili na swoich Instagramach wspólne zdjęcie, a pod nim wpis, w którym opowiedzieli o jednym ze sposobów na wsparcie tegorocznego 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Co więcej, otwarcie zachęcili do wzięcia udziału w całej akcji! W tym miejscu warto wspomnieć, że przez ostatnich 8 lat, zarówno Telewizja Polska, jak i jej pracownicy, raczej omijali na forum publicznym temat WOŚP-u. Nic więc dziwnego, że internautów zdziwiło zachowanie pary.

Kochani! Kto z was chciałby w tym roku zagrać razem z WOŚP? My mamy na to świetny sposób, w tym roku wspieramy 32. Finał przez Serduszko NFT! Już teraz możesz przekazać darowiznę, wybierając jedno lub więcej kolorowych serduszek w formie cyfrowych NFT! (...) Nie czekaj, pomóż teraz! - czytamy.

Odbiorcy nie oszczędzili pary. O ile jedni docenili ich poparcie dla WOŚP-u, niektórzy uznali, że w ten sposób Kasia i Maciej próbują zyskać w oczach obecnej władzy.

Gdzie byliście przez ostatnie lata? Jakoś nie było was widać, jak TVP było pod rządem Jarosława

Super, że wreszcie możecie przestać ukrywać się ze swoimi poglądami

Jak to strach o stanowisko pracy zmienia poglądy

Gratulacje, wyszliście z wielką inicjatywą. Pięknie wyglądacie wspierając Orkiestrę

To chyba pierwszy raz wspieracie

Haha, ale się uśmiałam, gdy zobaczyłam ten post. Rok temu była cisza, para nawet się nie zająknęła, a teraz, chcąc pracować dalej w śniadaniówce, trzeba było ''pochwalić'' Owsiaka