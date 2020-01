Z kolei Werner (Jacek Kopczyński) zda sobie w końcu sprawę, że Dagmara (Karolina Charkiewicz) wcale nie jest z nim szczera i otwarcie zapyta ją czy ma związek z mafią.

- Jeśli chodzi o kobiety, to – owszem – głupieję, ale tylko do pewnego stopnia... Nieźle ci szło, ale trochę przesadziłaś!

- Poznaliśmy się w tym samym czasie, kiedy podjąłem się pewnej sprawy... Dziewczyno, czy ty sobie zdajesz sprawę, w co się wpakowałaś? Jacy to niebezpieczni ludzie?