Paulina Sykut-Jeżyna zmieniła fryzurę! Postawiła na cięcie i kolor bronde, które będą hitem tej jesieni!

Paulina Sykut-Jeżyna wybrała się do fryzjera, a efektami jego pracy, pochwaliła się na InstaStory! Gwiazda postawiła na ultramodne cięcie i kolor, które będą absolutnym hitem tej jesieni. Zobaczycie je na głowach wielu kobiet. Prezenterka w nowej fryzurze wygląda zjawiskowo. Dzięki długiej, opadającej grzywce Paulina prezentuje się wręcz jak nastolatka.

Zobaczcie sami!

Paulina Sykut-Jeżyna zdecydowała się na cięcie i kolor, które będą hitem jesieni

Paulina Sykut-Jeżyna doskonale wie, co jest modne nie tylko jeśli chodzi o kreacje, ale także wie, co aktualnie jest w trendach fryzurowych. Gwiazda postanowiła odwiedzić fryzjera i zdecydowała się na małą metamorfozę, którą pochwaliła się na Instagramie. Prezenterka jest przepiękną kobietą i w każdym kolorze włosów wyglądałaby obłędnie, ale ten na który aktualnie postawiła sprawił, że wygląda jak nastolatka!

Paulina zdecydowała się na włosy w odcieniu bronde - to jeden z najnowszych trendów, który pokochały już tysiące kobiet. Bronde to połączenie dwóch kolorów - jak sama nazwa wskazuje, chodzi o brąz i blond. Dzięki odpowiedniemu wymieszaniu tych dwóch odcieni, nasze włosy wyglądają jak muśnięte słońcem. Delikatne pasemka imitują efekt promieni słonecznych, a im więcej odcieni zostanie połączonych, tym bardziej naturalny i elegancki będzie efekt koloryzacji.

Sykut-Jeżyna zdecydowała się też na modne strzyżenie! Teraz na jej głowie pojawiła się długa, opadająca na bok grzywka, która wraca do modowych łask. Zobaczycie ją z pewnością na głowach wielu kobiet w nadchodzących miesiącach. Takie cięcie zdecydowanie odmładza. Jeśli więc chcesz poczuć się i wyglądać na kilka lat mniej, to powinnaś rozważyć właśnie takie cięcie.

Tylko spójrzcie jak pięknie wygląda prezenterka w nowej fryzurze!

Jeśli macie w planach zmianę fryzury, to koniecznie przemyślcie wybór opcji, na którą zdecydowała się Paulina Sykut-Jeżyna. Na pewno będziecie zadowolone! To cięcie i ten kolor to hit nadchodzącej jesieni!