W dokumencie BBC „Prince, Son and Heir: Charles at 70” można zobaczyć nowe zdjęcie księcia Louisa! Syn książęcej pary jest na nim pokazany w towarzystwie swojej mamy księżnej Kate i dziadka - księcia Karola. Na zdjęciu Louis dotyka rączką palca swojego dziadka, który wygląda na bardzo szczęśliwego i dumnego. Zdjęcie zostało zrobione we wrześniu w Clarence House, oficjalnej londyńskiej rezydencji księcia Karola ( to tam odbywało się też przyjęcie po ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego). Autorem zdjęcia jest fotograf rodziny królewskiej - Charlesa Jacksona. Trzeba przyznać, że to bardzo udana fotografia, która pokazuje, jak zafascynowany wnukiem jest książę Karol. Zresztą nie jest tajemnicą, że ojciec Williama ma bzika na punkcie wnuków!

