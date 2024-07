1 z 7

W sieci pojawiły się najnowsze zdjęcia księżniczki Charlotte, która już 2 maja kończy roczek! Z tej okazji Pałac Kensington opublikował sesję z udziałem uroczej dziewczynki, która wykonała oczywiście jej mama, księżna Kate! Fotki księżniczki Charlotte robią furorę na całym świecie. Nic dziwnego - są wyjątkowo urocze i słodkie. Przy okazji dowiedzieliśmy, że mała księżniczka stawia już pierwsze kroki!

Nowe zdjęcia księżnej Charlotte!

Zdjęcia księżnej Charlotte zostały wykonanie w kwietniu w rodzinnym domu książęcej pary w Norfolk, która cieszy się, że może podzielić się ze wszystkimi tak ważnymi momentami z ich życia:

Książę i Księżna cieszą się, że mogą dzielić się ważnymi chwilami z ich rodzinnego życia, szczególnie w przededniu urodzin Księżniczki - czytamy w oświadczeniu.

Do kogo bardziej podobna jest księżna Charlotte - do mamy czy taty? My mamy wątpliwości. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami!

