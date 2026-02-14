Kabaret Ani Mru Mru zaskoczył swoich fanów, ogłaszając w połowie stycznia w mediach społecznościowych decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu swoich działań artystycznych. W specjalnym oświadczeniu podkreślono, że powodem są problemy zdrowotne Michała Wójcika, członka zespołu. Odwołano wszystkie zaplanowane spektakle na początek roku, a przymusowa przerwa została przewidziana do końca lutego.

Teraz członkowie kabaretu przekazali nowe informacje w tej sprawie i zabrali głos ws. rekonwalescencji Michała Wójcika.

Nowe wieści: rekonwalescencja Michała Wójcika potrwa do końca marca

Najnowszy komunikat, który pojawił się w piątek wieczorem na profilach społecznościowych kabaretu Ani Mru Mru, wywołał lawinę emocji. Zespół poinformował, że rekonwalescencja Michała Wójcika przedłuży się do końca marca. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że stan zdrowia artysty poprawia się i członkowie kabaretu zapowiedzieli swój powrót na scenę na pocztątek kwietnia.

Piątek Trzynastego! A u nas dobre wiadomości! Najpierw chcemy Wam wszystkim bardzo podziękować za wszystkie słowa wsparcia dla Michała. Jego rekonwalescencja potrwa do końca marca, co oznacza, że od kwietnia widzimy się na wszystkich zaplanowanych i przełożonych występach…. Trzymajcie się….. Oby do wiosny - przekazał kabaret Ani Mru Mru

Reakcja fanów na komunikat kabaretu "Ani Mru Mru"

Społeczność skupiona wokół kabaretu Ani Mru Mru od pierwszego komunikatu reagowała bardzo emocjonalnie. Pod postami w mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy pełnych życzliwości, wsparcia i otuchy. Wielu internautów podkreślało, jak ważne są występy zespołu, ale jeszcze ważniejsze - zdrowie Michała Wójcika.

Nie inaczej stało się i tym razem. Słowa wsparcia dla Michała Wójcika i pozostałych członków kabaretu płyną zewsząd.

Świetne wieści, trzymamy kciuki za Michała i całą ekipę Ani Mru Mru, do zobaczenia

Zdrówka Michał

Wszystkiego dobrego - piszą internauci

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów!

