Śmierć Katarzyny Stoparczyk. Kierowca przytomny, ale śledczy czekają

5 września 2025 r. na trasie ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe doszło do dramatycznego wypadku drogowego. W zderzeniu dwóch pojazdów - czarnej skody octavii i białej skody scala - zginęły dwie osoby. Wśród ofiar była znana dziennikarka Katarzyna Stoparczyk oraz Jerzy Ch.

Oboje znajdowali się na tylnych siedzeniach samochodów. Mimo zapiętych pasów nie mieli szans na przeżycie. Katarzyna Stoparczyk została natychmiast objęta reanimacją, jednak nie udało się jej uratować. Jerzy Ch. zginął na miejscu.

Kierowca białej skody przeżył. Lekarze nie wyrażają zgody na przesłuchanie

Tragiczny wypadek przeżyły trzy osoby - w tym kierowca białej skody scala, którą podróżowała dziennikarka. Mężczyzna przebywa obecnie pod stałą opieką medyczną. Według informacji przekazanych przez prokuratora Piotra Walkowicza, kierowca jest przytomny i wypowiada pojedyncze słowa, jednak jego stan zdrowia nadal nie pozwala na przeprowadzenie jakichkolwiek czynności procesowych.

Nie mam informacji na dzień dzisiejszy. Z tej informacji, którą pamiętam, ona jest sprzed kilku tygodni, to mieliśmy informację ze szpitala, że stan zdrowia tego kierowcy, który przeżył zdarzenie, poprawił się. Aczkolwiek nie daje nam podstawy do tego, żeby przeprowadzić z jego udziałem czynności procesowe. Wiemy, że mężczyzna ten jest przytomny, ale wypowiada pojedyncze słowa i w tej chwili lekarze nie wyrażają zgody na to, żeby wykonać czynności procesowe z jego udziałem. Czekamy na poprawę jego stanu zdrowia, który by nam pozwolił na ewentualne wykonanie czynności z tą osobą poinformował prokurator Walkowicz w rozmowie z „Faktem”.

Prokuratura czeka na kluczową opinię biegłych

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Jeżowem nadal trwa. Prokuratura rejonowa pod kierunkiem Piotra Walkowicza prowadzi intensywne działania, mające na celu dokładne ustalenie przyczyn tragedii. Trwa zbieranie ostatnich cząstkowych opinii, które mają posłużyć do sporządzenia pełnej analizy zdarzenia.

Śmierć Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła światem mediów i jej licznych fanów. Wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura zapowiada, że kluczowe dokumenty i opinie mogą pojawić się jeszcze przed końcem 2025 r.

Mamy nadzieję, że one pojawią się do końca roku i mamy też nadzieję, że właśnie w perspektywie czasowej do końca roku będziemy mogli już cały ten materiał przekazać do generalnego opiniowania przez zespół biegłych z zakresu medycyny sądowej i rekonstrukcji wypadków drogowych, który tutaj chcielibyśmy mieć do dyspozycji, żeby wydać tę opinię taką zasadniczą na podstawie całości materiału, który został zgromadzony dodał prokurator.

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wyniku rozległych obrażeń

Według ustaleń biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, Katarzyna Stoparczyk doznała rozległych obrażeń wielonarządowych. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych i intensywnej reanimacji, nie udało się jej uratować.

Śmierć dziennikarki była natychmiastowa. Jerzy Ch., drugi pasażer czarnej skody, został zakleszczony w pojeździe i zginął na miejscu. Obaj poszkodowani mieli zapięte pasy bezpieczeństwa.

Zobacz także: Widok grobu Katarzyny Stoparczyk porusza do łez. „Dziękujemy, że byłaś”