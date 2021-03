To już przesądzone! Rząd w czwartek rano ogłosi nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa! Potwierdził to w środę premier Mateusz Morawiecki oraz szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk. Jak ujawnił ten ostatni w Polsacie, wczoraj (wtorek) potwierdzono ponad 29 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem.

Co oznaczają nowe obostrzenia? Czy czeka nas totalny lockdown zapowiadany już jakiś czas temu?

O ograniczeniach mówił już we wtorek premier Mateusz Morawiecki:

Najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia na kolejne dwa tygodnie" - zapowiedział w Wadowicach. - Wokół nas - Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia i my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem - mówił.

W środę dodał, że o nowych obostrzeniach rząd poinformuje w czwartek rano.

Zobacz także: Czy po Wielkanocy dzieci wrócą do nauki stacjonarnej? Jest komentarz ministra: "W szkolach jest bezpiecznie"

Nowe obostrzenia przed Wielkanocą!

W środowy poranek potwierdził to w Polsacie Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i koordynator Narodowego Programu Szczepień. Jak ujawnił, ostatniej doby zanotowano ogromną liczbę nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem:

Czekamy na ostatnie dane ze środy, ale wszystko wskazuje na to, że zanotujemy ponad 29 tys. nowych zakażeń koronawirusem - mówił w "Graffiti".

Jak twierdzi minister Dworczyk, wiele wskazuje na to, że podczas Wielkanocy będą obowiązywały kolejne obostrzenia.

Musimy podejmować trudne decyzje, bo sytuacja pandemiczna wpływa na funkcjonowanie służby zdrowia i całego kraju - mówił Dworczyk.

Jakie nowe obostrzenia?

Jak będą decyzje, będziemy je precyzyjnie komunikować. Patrząc na dynamikę zakażeń, musimy ograniczać transmisję wirusa, aby mniej pacjentów trafiało do szpitali. Mamy powyżej 75 proc. zajętych łóżek covidowych i respiratorów - mówił Dworczyk w Polsacie.

Już od kilku dni spekuluje się, że obostrzenia mogą być o wiele bardziej dotkliwe niż te obecne. Dotyczyć mają handlu i usług. Jak twierdzi RMF FM, ograniczenia w handlu mogą polegać np. na zmniejszeniu liczby klientów w sklepach w zamian za wydłużenie godzin ich funkcjonowania. Według dziennikarzy radia, bardzo prawdopodobne jest także zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz sklepów budowlanych oraz sklepów RTV i AGD.

Co z zakazem przemieszczania się podczas świąt? Jak twierdzi RMF, rząd nie chce ograniczać przemieszczania się, bo na to trzeba zgody Senatu, ten jest zaś kontrolowany przez opozycję. Rządzący mają się też obawiać buntu i tego, że wiele osób by zakaz zignorowało.

Od kiedy nowe obostrzenia?

Od kiedy miałyby wejść w życie nowe obostrzenia? Główny rządowy doradca do spraw Covid-19, prof. Andrzej Horban mówił wcześniej w Polsacie, że całkowity lockdown jest możliwy nawet od najbliższej niedzieli.

W czwartek rząd ma ogłosić kolejne obostrzenia: