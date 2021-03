Całkowity lockdown już od niedzieli?! "Nie będzie zabawy, walczymy o ludzkie życie" doradca premiera zdradził, co nas czeka!

Prof. Andrzej Horban w rozmowie z mediami zdradził, co może wydarzyć się w Polsce już za kilka dni. Doradca premiera ds. COVID-19 odpowiedział na pytanie, czy wkrótce czeka nas całkowity lockdown podczas którego zostaną zamknięte m.in. salony fryzjerskie. Prof. Horban nie ukrywa, że władze zastanawiają się nad kolejnymi obostrzeniami, które mogą zostać wprowadzone jeszcze w tym tygodniu! Tuż przed Wielkanocą kościoły również zostaną zamknięte?

Pandemia koronawirusa niestety nie zwalnia tempa. Do Polski dotarła już trzecia fala pandemii, a liczba zakażeń wciąż wzrasta. Władze już od kilku tygodni wprowadzają wiele obostrzeń, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, jednak niewykluczone, że czekają nas kolejne restrykcje! Prof. Andrzej Horban, doradca premiera dr. COVID-19 na antenie Polsat News przyznał, że dosłownie za kilka dni w Polsce może zostać wprowadzony całkowity lockdown!

Jeśli utrzyma się tendencja wzrostowa, to będzie ich więcej niż w zeszłym tygodniu. Jeśli przekroczymy 30 tysięcy (zakażeń dziennie przyp. red.), to pora zacząć się bać, więc trzeba zrobić wszystko, by tej liczby nie przekraczać- mówił w programie "Gość Wydarzeń".