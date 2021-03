Przemysław Czarnek w najnowszym wywiadzie zdradził, kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkół! Minister edukacji i nauki w rozmowie z portalem Onet.pl zapewnił, że szkoły są bezpieczne, a 500 tysięcy, z 590 tysięcy pracowników oświaty zostało już zaszczepionych. Czy to oznacza, że po Wielkanocy wszyscy uczniowie zakończą naukę zdalną i wrócą do szkoły?

Po Wielkanocy powrót do szkół?

Przez pandemię koronawirusa uczniowie już od wielu miesięcy muszą uczyć się zdalnie. 18 stycznia do szkoły wrócili jedynie najmłodsi (klasy 1-3), ale teraz również i oni musieli zakończyć nauczanie stacjonarne. W związku z nagłym wzrostem zakażeń władze zdecydowały, że nauka zdalna będzie obowiązywać wszystkie dzieci do 9 kwietnia. Co ciekawe, sam minister edukacji, w najnowszym wywiadzie zapewnia, że w szkołach jest bezpiecznie. Dlaczego więc uczniowie nie mogą teraz wrócić do nauczarnia stacjonarnego?

Nie chodzi tylko o środowisko nauczycielskie, ale o tzw. ruch okołooświatowy i powstrzymanie trzeciej fali koronawirusa. W szkołach jest bezpiecznie. Nie ma tam szczególnie wiele ognisk zakaźnych i wysokiej transmisji wirusa - Przemysław Czarnek mówił w onet.pl. - (...) chodzi o kwestię przemieszczania się i zwiększonych relacji między ludźmi. Ponad 1,2 mln dzieci wraz z opiekunami to kilka milionów osób w ruchu każdego dnia. Trzeba ten ruch powstrzymać na te trzy tygodnie, bo szpitale przestają być wydolne - dodał.

Czy w związku z tym, po Wielkanocy wszyscy uczniowie będą mogli wrócić do bezpiecznych - jak zapewnia Przemysław Czarnek - szkół? Niestety, komentarz ministra edukacji i nauki nie brzmi zbyt optymistycznie...

Chociaż pan Sławomir Broniarz (prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego przyp. red.) mówi, że nauka zdalna powinna trwać do końca roku, moim zdaniem nauka zdalna jest przykrą koniecznością. Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, to choćby na kilka czy kilkanaście tygodni, dzieci powinny wrócić do szkoły. Po to właśnie było włączenie nauczycieli do szczepień w grupie priorytetowej, by wrócić do nauczania stacjonarnego najszybciej, jak to będzie możliwe, także na uczelniach wyższych.

Myślicie, że dzieci jednak nie wrócą do nauki stacjonarnej w tym roku szkolnym?

Minister edukcji zapewnia, że w szkołach jest bezpiecznie, jednak wciąż nie wiadomo, kiedy uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego.

Czy uczniowie wrócą do szkół po Wielkanocy?