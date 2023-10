We wtorek 31 marca o godzinie 12:00 odbyła się konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. Polski rząd wprowadził kolejne obostrzenia mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nowe rygory dotyczą także robienia zakupów. O czym będziemy musieli pamiętać przed pójściem do sklepu?

Reklama

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Czy w Wielkanoc będzie można spotkać się z rodziną?! Są nowe zalecenia rządu

Nowe obostrzenia dotyczące robienia zakupów

Tak wielu nowych obostrzeń polski rząd nigdy wcześniej nie wprowadził! Jednak dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna oraz nieodpowiedzialne zachowania niektórych Polaków spowodowały, że zdecydowano się na wdrożenie kolejnych rygorów. Jednymi z nich są nowe zasady podczas robienia zakupów.

Od teraz w sklepach będzie mogło przebywać tylko 3 razy więcej osób, niż jest kas. Na przykład jeśli w sklepie jest 5 stanowisk kasowych, to zakupy będzie mogło robić maksymalnie 15 osób. Dodatkowo każdy klient przed wejściem do sklepu będzie musiał założyć rękawiczki jednorazowe. Sklepy wielkopowierzchniowe powinny je zapewnić kupującym. Podobne zasady będą obowiązywać na targowiskach - liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

Dodatkowo w godzinach od 10:00 do 12:00 każdego dnia, zakupy będą mogli robić wyłącznie seniorzy powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy będą dostępne dla pozostałych osób.

Co więcej osoby do 18 roku życia nie mogą przebywać same w przestrzeni publicznej. Dzieci i młodzież mogą wychodzić z domu tylko z dorosłym opiekunem. Oznacza to, że same nie będą mogły również pójść do sklepu.

Oczywiście w dalszym ciągu obowiązują poprzednie restrykcje - zachowanie co najmniej 1,5 metra odstępu pomiędzy jedną osobą, a drugą. Pracownicy sklepów muszą natomiast dokładnie dezynfekować np.: wózki oraz PIN pady. Na zakupy powinniśmy chodzić z przygotowaną wcześniej listą, tak aby przebywać w sklepie jak najkrócej.

East News

Rząd wprowadził kolejne restrykcje w związku z epidemią koronawirusa w Polsce.