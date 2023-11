Premiera "Nowego oblicza Greya" coraz bliżej! Już w walentynki, 14 lutego, poznamy dalsze losy Anastasii (Dakota Johnson) i Christiana (Jamie Dornan). Niedawno producenci ujawnili kolejny zwiastun filmu, który jest bardzo gorący! Teraz z kolei do sieci trafiło animowane zdjęcie z pierwszego tańca zakochanej pary. Suknia ślubna Anastasii robi wrażenie!

Na oficjalnym profilu „50 twarzy Greya” na Twitterze pojawiła się fotografia z pierwszego tańca pary. Anastasia ma na sobie piękną, koronkową suknię o fasonie syrenki, mocno podkreślającą jej figurę. W tle widać także Ritę Orę, która wciela się w siostrę Christiana, Mię. Na ślubie pary pojawiła się w czerwonej kreacji. Zobaczcie:

Spend Christmas with the one that matters most. #FiftyShadesFreed pic.twitter.com/TSfivhDowE

— Fifty Shades Freed (@FiftyShades) 25 grudnia 2017