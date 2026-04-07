Hanna Bieluszko nadal przebywa w szpitalu, ale pojawiły się nowe informacje o jej stanie zdrowia. Ilona Łepkowska przekazała, jak czuje się aktorka i co dalej z jej leczeniem.

Hanna Bieluszko nadal przebywa w szpitalu

Hanna Bieluszko, aktorka znana m.in. z „M jak miłość” i „Barw szczęścia”, wciąż jest hospitalizowana. Z jej otoczenia płyną jednak sygnały, że sytuacja zaczyna się stabilizować. Ilona Łepkowska przekazała, że aktorka czuje się coraz lepiej, ale pozostaje pod opieką lekarzy i jeszcze przez około tydzień–dwa ma zostać w szpitalu. Po tym czasie, zgodnie z przekazanymi informacjami, ma trafić do specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego.

Czuje się coraz lepiej, jeszcze jest w szpitalu, zapewne jeszcze tydzień–dwa, a potem będzie w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie pomogą jej wrócić do sprawności przekazała Łepkowska w rozmowie z Pudelkiem.

Równolegle trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację Hanny Bieluszko. W krótkim czasie wsparcie okazało się bardzo konkretne: w ciągu kilku dni zebrano ponad 97 tys. zł, co stanowiło blisko 50 proc. zakładanej kwoty.

Ilona Łepkowska dodała, że Hanna Bieluszko wie o zbiórce i jest niezwykle poruszona zaangażowaniem Polaków.

Jest bardzo poruszona odzewem i wsparciem, jakie jest jej okazywane. To bardzo ważne, bo wpływa bezpośrednio na jej nastrój, siły i wolę walki o powrót do sprawności i zdrowia

Aktorkę czeka ważna operacja

Hanna Bieluszko od wielu lat jest związana z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, dlatego to właśnie tam szczególnie mocno wybrzmiewa temat jej absencji i nadziei na powrót. W spektaklu "Dziady" aktorka obecnie nie występuje, a w jej miejsce gra dublura.

W rozmowie z Plejadą głos zabrała również Lidia Bogaczówna, która współpracuje z Bieluszko przy spektaklu "Dziady". Zdradziła, że niebawem czeka ją ważna operacja.

Jest coraz lepiej, teraz po świętach zadecydują, czy może już wyjść ze szpitala. Chociaż za parę miesięcy czeka ją jeszcze jedna operacja

Fani i przyjaciele z branży trzymają kciuki za szybki powrót Hanny Bieluszko do zdrowia.

