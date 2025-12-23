Śmierć 11-latki w Jeleniej Górze: Ustalono tożsamość dwóch osób

15 grudnia 2025 roku doszło do tragicznego zdarzenia w Jeleniej Górze, które wstrząsnęło całą Polską. 11-letnia Danusia została śmiertelnie zaatakowana nożem. Według ustaleń, sprawczynią ataku miała być 12-letnia Hania, uczennica tej samej szkoły, lecz uczęszczająca do innej klasy.

Tego dnia Hania miała przyjść do szkoły z nożami kuchennymi i finką. Po zakończeniu lekcji, według wstępnych ustaleń, zaatakowała Danusię, zadając jej śmiertelny cios. Mimo podjętej pomocy, dziewczynki nie udało się uratować.

Nowe ustalenia w sprawie śmierci 11-latki z Jeleniej Góry. 12-letnia dziewczynka ma opuścić szpital

Według informacji przekazanych przez portal Fakt.pl, 12-letnia Hania została umieszczona w szpitalu na obserwację. Wkrótce ma jednak opuścić placówkę. Sąd Rodzinny w Jeleniej Górze wydał tymczasowe zarządzenie dotyczące Hani, jednak jego treść nie została upubliczniona.

W sobotę odbył się pogrzeb 11-letniej Danusi. Miasto pogrążyło się w żałobie, a lokalna społeczność nie potrafi otrząsnąć się z szoku po tej tragedii.

Dezinformacja po śmierci 11-latki z Jeleniej Góry. Policja ustaliła tożsamość dwóch osób

W następstwie tragedii w sieci zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje. Jedną z nich było rozpowszechnianie kłamstw, jakoby Hania - podejrzana o dokonanie zbrodni - była narodowości ukraińskiej.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że policja zidentyfikowała dwie osoby odpowiedzialne za szerzenie tej dezinformacji. Jak podkreślono, ich działania miały charakter nawoływania do nienawiści na tle etnicznym.

Minister Marcin Kierwiński komentuje działania policji

Marcin Kierwiński przekazał, że policja zabezpieczyła lokal, z którego rozprzestrzeniano fałszywe treści oraz telefon jednej z osób podejrzanych o rozpowszechnianie dezinformacji. W sprawie prowadzone są dalsze czynności.

Minister podkreślił, że nie będzie tolerancji dla działań, które mają na celu wzniecanie nienawiści i dezinformowanie opinii publicznej, zwłaszcza w kontekście tak dramatycznych wydarzeń jak zabójstwo w Jeleniej Górze.

Za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie.

