Kiedy zostaną otwarte salony fryzjerskie? Padła wstępna data!

Wiele osób czeka na informację, kiedy w końcu zostaną otworzone salony fryzjerskie. Jak wiadomo, ponowne uruchomienie tego typu zakładów zaplanowane zostało przez rząd dopiero w III etapie odmrożenia gospodarki. Rzecznik rządu Piotr Müller, w rozmowie z Polsat News podał już jednak wstępną datę, kiedy fryzjerzy będą mogli wrócić do pracy! Sprawdźcie szczegóły.

Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich? Jest wstępna data!

Na konferencji w środę 29 kwietnia dowiedzieliśmy się, że już od 4 maja ponownie zaczną funkcjonować galerie handlowe, a także hotele i miejsca noclegowe. W dalszym ciągu jednak nie zostały otworzone salony fryzjerskie, które są zaplanowane na III etap odmrażania gospodarki. To niewątpliwie bardzo trudna sytuacja dla wszystkich przedsiębiorców z tej branży - od kilku tygodni bowiem pozostają bez dochodów. Również klienci pozostali bez możliwości skorzystania z tego typu usług i z niecierpliwością czekają na wiadomość o dacie otwarcia salonów fryzjerskich.

Wygląda jednak na to, że już niedługo się to zmieni. Jak podkreślił w rozmowie z Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller, otworzenie salonów fryzjerskich to kwestia, która będzie elementem kolejnego etapu odmrażania gospodarki.





W drugim etapie i tak połączyliśmy część elementów z trzeciego etapu odmrażania gospodarki, co powoduje, że możemy nieco szybciej uruchomić niektóre sektory gospodarcze - powiedział rzecznik rządu.

Jak następnie dodał rzecznik rządu, realnym terminem uruchomienia tej branży ponownie, jest połowa maja.

W następnym etapie na pewno to będą również salony fryzjerskie. Mam nadzieję, że ten etap będzie mógł nastąpić jak najszybciej, że będzie to jeszcze połowa maja - dodał Piotr Müller w rozmowie z Polsat News.

W III etapie odmrożenia gospodarki rząd zaplanował także ponowne uruchomienie salonów kosmetycznych. Zapewne w połowie maja również ta branża zostanie znów otwarta. Musimy jednak pamiętać, że wizyta u fryzjera czy kosmetyczki będzie na pewno przebiegała w określonym reżimie sanitarnym, do którego przez pewien czas będziemy musieli się przyzwyczaić.

Z usług fryzjera najprawdopodobniej skorzystamy już w połowie maja. Wtedy też zapewne zostanie wznowiona działalność salonów kosmetycznych.

Otworzenie salonów fryzjerskich i kosmetycznych rząd zaplanował w III etapie odmrażania gospodarki. Wdrożenie go w życie zależy od przyrostu zachorowań na koronawirusa.