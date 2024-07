Karolina Malinowska i jej bardzo emocjonalny komentarz:

NIE ZGADZAM SIĘ NA TO CO PIS NA CZELE Z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM ROBI W MOIM KRAJU. NIE ZGADZAM SIĘ NA TO, ŻE CI LUDZIE NIE SZANUJĄ NIKOGO I NICZEGO. NIE NA TYM POLEGA WŁADZA! RZĄDZI SIĘ DLA LUDZI, NIE LUDŹMI! JAROSŁAWIE KACZYŃSKI JAKO OBYWATELKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WZYWAM CIĘ DO ZAPRZESTANIA NISZCZENIA MOJEJ OJCZYZNY W SPOSÓB ŚWIADOMY I BEZWZGLĘDNY! DOŚĆ!!!