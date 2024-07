Karolina Malinowska również przyłączyła się do protestu. Co napisała?

Nie zgadzam się na to co PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim robi w moim kraju. Nie zgadzam się na to, że ci ludzie nie szanują nikogo i niczego. Nie na tym polega władza! Rządzi się dla ludzi, nie ludźmi! Jarosławie Kaczyński jako obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej wzywam Cię do zaprzestania niszczenia mojej ojczyzny w sposób świadomy i bezwzględny! DOŚĆ!!!