Piotr Kijanka zaginął 6 stycznia po wyjściu z restauracji, w której odbywały się urodziny jego ciężarnej żony. Mieszkaniec Krakowa nie wrócił do domu - od tamtego czasu szuka go policja, przyjaciele i rodzina. Co nowego wiadomo w sprawie? Na początku lutego Grupa Specjalna Płetwonurków RP przeszukała Wisłę w rejonie, gdzie ostatni raz widziany był Piotr Kijanka.

Nowe fakty w sprawie zaginionego Piotra Kijanki!

Na profilu na Facebooku "Zaginął Piotr Kijanka" można zobaczyć zdjęcie terenu, na którym poszukiwany jest Kijanka. Praca nurków w ostatnich tygodniach nie przyniosła efektów, nie odnaleziono ciała mężczyzny, ani żadnego śladu po nim. Dziś, 12 lutego, nurkowie wznowili poszukiwania mężczyzny. Przypominamy, że policja szuka dwóch świadków, którzy mijali Piotra Kijankę w nocy z 6 na 7 stycznia. Policja opublikowała nagranie przedstawiające Piotra Kijankę w rejonie Bulwaru Kurlandzkiego nad Wisłą, pomiędzy Mostem Kotlarskim a Dąbiem. Zaginiony znajdował się w tych okolicach w godzinach 00:20-01:00 7 stycznia.

Prezentujemy zapis monitoringu, na którym są uwidocznieni rowerzyści oraz zaginiony (ostatni raz widoczny o godzinie 00:21:54). Na nagraniu widać również dwie osoby[czerwone kółko], które szły wtedy Bulwarem Kurlandzkim w kierunku mostu Kotlarskiego (o godzinie 00:27-00:28). Ta para proszona jest o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Krakowie - czytamy na Facebooku Małopolskiej policji.

Nikt od tamtego czasu jednak nie zgłosił się w sprawie zaginięcia Piotra Kijanki. Policja prosi o kontakt osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym (tel. 12 61 51 205, 12 61 52 908 - całodobowy lub 997).

Od kilku tygodni cały Kraków szuka Piotra Kijanki

Mężczyzna zaginął 6 stycznia

Od tamtego czasu policja i straż poszukują mężczyzny