Wstrząsająca informacja o śmierci DJ Hazela obiegła media. Michał Orzechowski, znany pod pseudonimem DJ Hazel, został znaleziony martwy w samochodzie. Pojazd był zaparkowany nad jeziorem w miejscowości Skępe. Okoliczności znaleziska natychmiast wzbudziły zainteresowanie zarówno opinii publicznej, jak i organów ścigania.

Zgon artysty nastąpił niespodziewanie, co zainicjowało oficjalne postępowanie wyjaśniające. Miejsce, w którym znaleziono ciało, spokojna okolica jeziora, tylko podsyciło pytania o możliwe przyczyny tragedii. Sprawę bada prokuratura i po wstępnym wykluczeniu udziału osób trzecich, podjęto kolejne kroki.

Tragiczna śmierć DJ Hazela. Nowe informacje od prokuratury

Ciało Michała Orzechowskiego, DJ-a Hazela zostało odnalezione w środę. W sprawie śmierci Michała Orzechowskiego sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lipnie, która wszczęła śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn i przebiegu zdarzenia. W rozmowie z "Faktem" do sprawy tragicznej śmierci muzyka odniósł się prokurator Arkadiusz Arkuszewski z Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Prokurator poinformował, że jak dotąd „żadna z ujawnionych okoliczności nie wskazywała na udział osób trzecich w zdarzeniu”. To ważny głos, który może stanowić punkt wyjścia do dalszych działań śledczych i potencjalnych ekspertyz.

Na wczoraj, na wczesne godziny wieczorne, żadna z ujawnionych okoliczności nie wskazywała na udział osób trzecich w zdarzeniu. Tam były czynności cały czas w trakcie i tylko tyle wiem powiedział prokurator Arkuszewski w rozmowie z 'Faktem'

Prokuratura podjęła decyzję o sekcji zwłok DJ-a Hazela

Na tym etapie śledczy prowadzą intensywne działania, a to oznacza, że są przesłuchiwani są świadkowie, ustalono już rodzinę zmarłego, co umożliwia kontynuację formalnych czynności w pełnym zakresie. Prokuratura Rejonowa w Lipnie zapowiedziała przeprowadzenie sekcji zwłok, która została zaplanowana na piątek, 9 maja. To właśnie ten krok ma rzucić światło na rzeczywistą przyczynę śmierci DJ Hazela i potwierdzić bądź wykluczyć ewentualne wątpliwości.

Wykonujemy czynności, są przesłuchiwani świadkowie, ustalona jest rodzina zmarłego, a na jutro jest zaplanowana sekcja zwłok dowiedział się 'Fakt' w Prokuraturze Rejonowej w Lipnie

Kim był DJ Hazel?

DJ Hazel, czyli Michał Orzechowski, był polskim DJ-em i producentem muzycznym. Karierę rozpoczął w 1998 roku i błyskawicznie zyskał popularność na scenie klubowej w Polsce. Szczególnie znany był z dynamicznych setów i charakterystycznego stylu grania muzyki elektronicznej. Był postacią rozpoznawalną w środowisku klubowym i występował na licznych imprezach oraz festiwalach muzycznych. Jego twórczość koncentrowała się głównie na gatunkach takich jak hard trance, techno i house.

DJ Hazel uznanie zdobył też za granicą, a na swoim koncie miał nawet tytuł wicemistrza Europy, który zdobył podczas Mistrzostw Europy DJ-ów w Niemczech.

