Nancy Guthrie to 84-letnia matka Savannah Guthrie, jednej z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek stacji NBC, prowadzącej poranny program "Today". Kobieta była ostatni raz widziana 31 stycznia 2026 roku w swoim domu w Catalina Foothills, Arizona, kilka godzin po kolacji spędzonej z córką. Następnego dnia zgłoszono jej zaginięcie, gdy nie pojawiła się na nabożeństwie. Aktualnie trwa śledztwo w tej sprawie, a do mediów trafiają najnowsze informacje o postępach dochodzenia.

Co odkryli śledczy w domu Nancy Guthrie? Najnowsze doniesienia

Sprawa zaginięcia matki Savannah Guthrie stała się tak szokująca, że informacje o niej docierają również do mediów zagranicznych. Również polskie redakcje zainteresowały się tą historią. Nancy Guthrie nie była widziana od kilku dni, a rodzina coraz bardziej obawia się o jej zdrowie i życie.

Dom Nancy Guthrie został uznany przez policję za miejsce zbrodni. Śledczy odnaleźli w środku ślady krwi oraz oznaki włamania. Nieoficjalnie mówi się o krwi widocznej także przy wejściu do domu, w pobliżu wycieraczki. Zabezpieczono dowody biologiczne, w tym DNA, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości ewentualnych sprawców.

Dodatkowo w domu zauważono brak kamery monitoringu, która wcześniej była zainstalowana przy wejściu. Telefon Nancy został znaleziony wewnątrz budynku, a samochód wciąż stał przed domem. Wszystko to wskazuje na możliwość uprowadzenia kobiety, policja zakłada, że została zabrana wbrew własnej woli.

Podejrzenie porwania. Co wiemy o zaginionej?

Zaginięcie Nancy Guthrie poruszyło opinię publiczną w całych Stanach Zjednoczonych. Fakt, że zniknęła bez śladu w spokojnej okolicy, a do tego jest bliską krewną gwiazdy telewizyjnej, sprawił, że sprawa natychmiast trafiła na czołówki mediów. Jej wiek oraz stan zdrowia dodatkowo pogłębiają niepokój rodziny i służb.

Nancy Guthrie wymagała stałego przyjmowania leków ratujących życie. Jak podkreślili śledczy, ich brak przez więcej niż 24 godziny może poważnie zagrozić jej zdrowiu i życiu. Dodatkowo 84-latka nie była w stanie przejść więcej niż 50 metrów samodzielnie, co eliminuje hipotezę, że mogła sama oddalić się z domu.

Szeryf Chris Nanos podkreślił, że kobieta nie cierpiała na demencję ani inne zaburzenia poznawcze. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z porwaniem.

Apel rodziny i działania FBI. Każdy może pomóc

Władze apelują do mieszkańców oraz mediów o pomoc w odnalezieniu Nancy Guthrie. Biuro szeryfa hrabstwa Pima podkreśla, że każdy może pomóc, przekazując informacje, zdjęcia, nagrania z okolicy lub jakiekolwiek inne dane, które mogłyby mieć znaczenie dla śledztwa. Wyznaczono także nagrodę w wysokości 2,5 tysiąca dolarów za informacje prowadzące do zatrzymania sprawcy lub odnalezienia kobiety.

Savannah Guthrie opublikowała poruszający apel w mediach społecznościowych, prosząc o modlitwy i wsparcie. Jej wiadomość została szeroko udostępniona w mediach na całym świecie.

Módlcie się razem z nami i wierzcie razem z nami. (...) Potrzebujemy Was apeluje Savannah Guthrie we wpisie.

