Nie tylko książę Andrzej. Kolejna księżna w aktach Jeffreya Epsteina. Ujawniono szokującą korespondencję
Skandal z udziałem Jeffreya Epsteina na dobre pogrążył księcia Andrzeja, odbierając bratu króla Karola III wszelkie tytuły, przywileje, a nawet dach nad głową. Czy to samo stanie się z księżną zamieszaną w sprawę? Co łączyło ją z Epsteinem? Amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił szokujące fakty. Pałac zabrał głos.
30 stycznia 2026 r. amerykański Departament Sprawiedliwości udostępnił kolejną część akt dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Wśród ujawnionych materiałów pojawiło się nazwisko księżnej Sofii ze Szwecji, żony księcia Karola Filipa Bernadotte. W dokumentach znalazło się zdjęcie Sofii oraz szokujący mail. Nie do wiary, jak ją nazywano.
Szwedzka księżna Sofia w aktach Jeffreya Epsteina
Skandal związany Jeffrey'em Epsteinem wchodzi na kolejny poziom, a amerykański Departament Sprawiedliwości odkrywa kolejne szokujące akty. Powiązania z milionerem zrujnowały już reputację i obnażyły skłonności m.in. księcia Andrzeja, którego pozbawiono tytułów i przywilejów, w tym publicznego udziału w dworskich wydarzeniach, czy korzystania z królewskich posiadłości. Teraz ujawniono, że w sprawę zamieszana była także inna persona ze świata monarchii, szwedzka księżna Sofia.
Publikacja dokumentów to efekt działania tzw. ustawy o przejrzystości akt Epsteina, która zobowiązuje władze do ujawniania materiałów związanych zarówno z działalnością Epsteina, jak i jego współpracowniczki, Ghislaine Maxwell. Wśród odtajnionych w piątek, 30 stycznia 2026 roku, dokumentów znalazł się mail ze zdjęciem księżnej Sofii, w którym nazywano ją "naszą Sofią".
Cześć Jeffrey, jak się masz, gdzie jesteś, kiedy wracasz do miasta? Oto zdjęcie naszej Sofii - pamiętasz ją, wkrótce księżna Sofia... cała szwedzka prasa jej szuka... podczas gdy ona jest w Afryce...! Trzymaj się - Święci wygrają...
Adresat wiadomości podpisał się inicjałami BE. Według informacji zawartych w aktach, nadawcą może być Barbro Ehnbom, szwedzka finansistka.
To nie pierwszy raz, gdy w aktach Jeffreya Epsteina pojawiła się księżna Sofia
Wcześniejsza korespondencja z 2005 roku, opublikowana przez szwedzki dziennik "Dagens Nyheter", również dotyczyła księżnej Sofii. Barbro Ehnbom przedstawiła ją wtedy jako początkującą aktorkę, która przyjechała do Nowego Jorku. W jednej z wiadomości pisała:
To ta dziewczyna, o której ci opowiadałam przed wyjazdem i pomyślałam, że mogłabyś ją poznać. Może moglibyśmy się odwiedzić, zanim wyjedziesz na wakacje?
Jeffrey Epstein odpowiedział: "Jestem na Karaibach. Czy ona chce przyjechać na kilka dni? Wyślę jej bilet". Z kolei w 2006 r. pojawiła się oferta miejsca w szkole aktorskiej dla Sofii i jej koleżanki. Jednak, jak wynika z maili, przeszkodą były kwestie wizowe.
Oficjalne stanowisko Szwedzkiego Dworu Królewskiego
W 2025 roku, po serii medialnych publikacji, Szwedzki Dwór Królewski wydał oficjalne oświadczenie. W dokumencie potwierdzono, że księżna Sofia kilkukrotnie spotkała się z Jeffreyem Epsteinem, jednak miały to być wyłącznie sytuacje towarzyskie. Pałac zaznaczył:
Księżna spotkała się kilkukrotnie z Epsteinem, ale wyłącznie w sytuacjach towarzyskich. Nie można oczekiwać, że ktoś będzie pamiętał każdą osobę, którą spotkał w ciągu swojego życia, jednak księżna Sofia pamięta kilka spotkań z Epsteinem około 20 lat temu. Pragniemy wyjaśnić, że spotkania te miały charakter towarzyski.
Dodatkowo zaprzeczono, jakoby Sofia otrzymała od Epsteina jakąkolwiek pomoc w zakresie aktorstwa czy uzyskania wizy. "Księżna nigdy nie była od niego w żaden sposób zależna ani nie miała z nim żadnego kontaktu przez ostatnie 20 lat" – podkreślono.
Inni royalsi w aktach Epsteina
W tych samych aktach, które zawierają informacje o księżnej Sofii, pojawiły się również nazwiska innych znanych osobistości. Ujawniono zdjęcia Andrzeja Mountbatten-Windsora, a także wspomniano o księżnej Mette-Marit z Norwegii oraz byłym premierze Norwegii Thorbjoernie Jaglandzie. Według norweskich mediów, osoby te miały utrzymywać kontakty z Epsteinem nawet po tym, jak jego przestępstwa stały się publicznie znane.
