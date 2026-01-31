30 stycznia 2026 r. amerykański Departament Sprawiedliwości udostępnił kolejną część akt dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Wśród ujawnionych materiałów pojawiło się nazwisko księżnej Sofii ze Szwecji, żony księcia Karola Filipa Bernadotte. W dokumentach znalazło się zdjęcie Sofii oraz szokujący mail. Nie do wiary, jak ją nazywano.

Szwedzka księżna Sofia w aktach Jeffreya Epsteina

Skandal związany Jeffrey'em Epsteinem wchodzi na kolejny poziom, a amerykański Departament Sprawiedliwości odkrywa kolejne szokujące akty. Powiązania z milionerem zrujnowały już reputację i obnażyły skłonności m.in. księcia Andrzeja, którego pozbawiono tytułów i przywilejów, w tym publicznego udziału w dworskich wydarzeniach, czy korzystania z królewskich posiadłości. Teraz ujawniono, że w sprawę zamieszana była także inna persona ze świata monarchii, szwedzka księżna Sofia.

Publikacja dokumentów to efekt działania tzw. ustawy o przejrzystości akt Epsteina, która zobowiązuje władze do ujawniania materiałów związanych zarówno z działalnością Epsteina, jak i jego współpracowniczki, Ghislaine Maxwell. Wśród odtajnionych w piątek, 30 stycznia 2026 roku, dokumentów znalazł się mail ze zdjęciem księżnej Sofii, w którym nazywano ją "naszą Sofią".

Cześć Jeffrey, jak się masz, gdzie jesteś, kiedy wracasz do miasta? Oto zdjęcie naszej Sofii - pamiętasz ją, wkrótce księżna Sofia... cała szwedzka prasa jej szuka... podczas gdy ona jest w Afryce...! Trzymaj się - Święci wygrają...

Adresat wiadomości podpisał się inicjałami BE. Według informacji zawartych w aktach, nadawcą może być Barbro Ehnbom, szwedzka finansistka.

To nie pierwszy raz, gdy w aktach Jeffreya Epsteina pojawiła się księżna Sofia

Wcześniejsza korespondencja z 2005 roku, opublikowana przez szwedzki dziennik "Dagens Nyheter", również dotyczyła księżnej Sofii. Barbro Ehnbom przedstawiła ją wtedy jako początkującą aktorkę, która przyjechała do Nowego Jorku. W jednej z wiadomości pisała:

To ta dziewczyna, o której ci opowiadałam przed wyjazdem i pomyślałam, że mogłabyś ją poznać. Może moglibyśmy się odwiedzić, zanim wyjedziesz na wakacje?

Jeffrey Epstein odpowiedział: "Jestem na Karaibach. Czy ona chce przyjechać na kilka dni? Wyślę jej bilet". Z kolei w 2006 r. pojawiła się oferta miejsca w szkole aktorskiej dla Sofii i jej koleżanki. Jednak, jak wynika z maili, przeszkodą były kwestie wizowe.

Oficjalne stanowisko Szwedzkiego Dworu Królewskiego

W 2025 roku, po serii medialnych publikacji, Szwedzki Dwór Królewski wydał oficjalne oświadczenie. W dokumencie potwierdzono, że księżna Sofia kilkukrotnie spotkała się z Jeffreyem Epsteinem, jednak miały to być wyłącznie sytuacje towarzyskie. Pałac zaznaczył:

Księżna spotkała się kilkukrotnie z Epsteinem, ale wyłącznie w sytuacjach towarzyskich. Nie można oczekiwać, że ktoś będzie pamiętał każdą osobę, którą spotkał w ciągu swojego życia, jednak księżna Sofia pamięta kilka spotkań z Epsteinem około 20 lat temu. Pragniemy wyjaśnić, że spotkania te miały charakter towarzyski.

Dodatkowo zaprzeczono, jakoby Sofia otrzymała od Epsteina jakąkolwiek pomoc w zakresie aktorstwa czy uzyskania wizy. "Księżna nigdy nie była od niego w żaden sposób zależna ani nie miała z nim żadnego kontaktu przez ostatnie 20 lat" – podkreślono.

Inni royalsi w aktach Epsteina

W tych samych aktach, które zawierają informacje o księżnej Sofii, pojawiły się również nazwiska innych znanych osobistości. Ujawniono zdjęcia Andrzeja Mountbatten-Windsora, a także wspomniano o księżnej Mette-Marit z Norwegii oraz byłym premierze Norwegii Thorbjoernie Jaglandzie. Według norweskich mediów, osoby te miały utrzymywać kontakty z Epsteinem nawet po tym, jak jego przestępstwa stały się publicznie znane.

Księżna Sofia w aktach Jeffreya Epsteina, Fot. https://www.justice.gov