W połowie września doszło do tragedii, która wstrząsnęła opinią publiczną. Magdalena Edyta Rynkowska, żona znanego artysty Ryszarda Rynkowskiego, została znaleziona martwa w ich mieszkaniu w Brodnicy. Odkrycie ciała w domowym zaciszu natychmiast wywołało pytania o okoliczności i możliwe przyczyny zgonu.

Choć początkowo nie było żadnych podejrzeń co do udziału osób trzecich, sprawą zainteresowała się prokuratura. Zdecydowano o przeprowadzeniu sekcji zwłok oraz wszczęto śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Wkrótce potem, 22 września, odbyła się sekcja, która miała rzucić światło na rzeczywistą przyczynę tragedii.

Sekcja zwłok i śledztwo: co ustaliła prokuratura?

Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Istotne było przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego, do którego jednak nie doszło przez pewien czas.

Rzeczywiście zaplanowaliśmy przesłuchanie męża zmarłej, ale ostatecznie do tego przesłuchania nie doszło, ponieważ mężczyzna był niedyspozycyjny. To sytuacja bardzo trudna skomentowała Super Expressu rzeczniczka prokuratury.

Kluczowym punktem dochodzenia była sekcja zwłok przeprowadzona 22 września. Jej wyniki były jednoznaczne i potwierdziły wcześniejsze hipotezy o braku udziału osób trzecich.

Z ustaleń prokuratury wynika, że przyczyną śmierci Magdaleny Rynkowskiej była niewydolność oddechowo-krążeniowa. Bezpośrednim źródłem tej niewydolności było krwawienie z przewodu pokarmowego, którego przyczyną były żylaki przełyku. Prokurator Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu potwierdziła, że właśnie żylaki przełyku były źródłem krwotoku, który doprowadził do zgonu.

Śledztwo zakończone

Jak ustalił Fakt, po otrzymaniu wyników sekcji i ich dokładnej analizie, 31 października prokurator prowadzący sprawę podjął decyzję o umorzeniu śledztwa. Jak poinformowała prokurator Izabela Oliver:

31 października prokurator zatwierdził postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. Z opinii wynika, że przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo oddechowa na podłożu krwawienia z przewodu pokarmowego. Ja wcześniej informowałam, że źródłem były żylaki przełyku. To się potwierdziło

W ten sposób zakończono dochodzenie, uznając śmierć za wynikłą z przyczyn naturalnych.

Tragiczna śmierć żony odcisnęła głębokie piętno na Ryszardzie Rynkowskim. Artysta, znany z wielu przebojów i długoletniej kariery scenicznej, po stracie ukochanej wycofał się z życia publicznego.

