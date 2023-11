Robert Lewandowski pod koniec grudnia odebrał nowe auto w jednym z podwarszawskich salonów. Gwiazdor piłki nożnej zdecydował się Audi sq7. Tym razem najlepszy polski piłkarz wybrał rodzinnego SUV-a. Ile kosztuje ten model?

Nowy samochód Roberta Lewandowskiego

Zdjęcia Roberta Lewandowskiego z nowym Audi pojawiły się na oficjalnym profilu dealera, do którego "Lewy" odebrał auto. Model Audi sq7 to typowo rodzinne auto, które w zależności od wersji może pomieścić od 5 do 7 osób. Idealnie sprawdzi się w czasie rodzinnych wyjazdów. Model został wyposażony w 4-litrowy diesel o mocy 435 KM i 900 Nm momentu obrotowego. Samochód w 4,5 sekundy jest w stanie rozwinąć prędkość 100 km/h. Model, który wybrał Robert Lewandowski kosztował około 440 tysięcy złotych. Niestety nie wiadomo, czy auto na stałe trafiło do piłkarza, czy było jedynie wypożyczone na czas pobytu w Polsce. Przypomnijmy, że rodzina Lewandowskich spędziła święta Bożego Narodzenia w domu Roberta i Ani na Mazurach, a tuż po świętach małżeństwo wyjechało na urlop do Dubaju.

Kapitan polskiej reprezentacji wybrał wygodny model idealny dla rodziny!

Robert Lewandowski odebrał swoje auto w jednym z podwarszawskich salonów.