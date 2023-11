1 z 7

Ania i Robert Lewandowscy spędzili sylwestra w Dubaju! Piłkarz i jego żona po świętach w Polsce, uciekli od zimnego klimatu i udali się na urlop do Dubaju, gdzie przywitali Nowy Rok. Kto im towarzyszył? Oczywiście córeczka Klara, z którą para po raz pierwszy spędziła sylwestrową noc, przyjaciel Roberta z dzieciństwa Tomasz Zawiślak z rodziną oraz... Sławomir Peszko z żoną Anną. Robert z Peszko przyjaźnią się od lat i to właśnie piłkarz był świadkiem na jego ślubie, dlatego nikogo nie zdziwiło to, że Lewandowscy właśnie z Peszko i jego żoną postanowili bawić się w sylwestra. Jak wyglądali podczas szampańskiej zabawy? Zobaczcie zdjęcia Lewandowskich i ich przyjaciół na kolejnych slajdach!

