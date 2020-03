Nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise"! Rozbije związek Łukasza i Sandry?

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" już za nami! Co tym razem działo się na rajskiej wyspie Bali? Program rozpoczął się od przypomnienia wydarzeń z poprzedniego tygodnia, kiedy Lexi zaskoczyła wszystkich i zamiast Szymona wybrała Chrisa. Pozostałe uczestniczki nie ukrywały zdziwienia zachowaniem Lexi.

Mieliśm mocno przyjacielskie relacje, teraz się to zmieni- komentowały pozostałe uczestniczki.

Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku show!

W najnowszym odcinki Viola była wściekła na Chrisa, który podczas rajskiego rozdania stanął za Lexi. Dziewczyna robiła mu wyrzuty i przypominała, że miał wybrać właśnie ją!

Byliśmy razem, ustaliliśmy pakt. Naszym paktem było mówienie sobie szczerze prawdy i jakby na bieżąco się coś zmieniało, jak wejdą nowi uczestnicy, co czujemy. Ja dotrzymałam paktu i ci to mówiłam, a ty znowu nie dotrzymałeś czyli ty wyrolowałeś i Lexi i mnie- Viola mówiła do Chrisa.