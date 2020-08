Nowa, przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego! "To może być niebezpieczne dla naszego kraju i dla nas"

W sieci pojawiło się nowe nagranie opublikowane przez Krzysztofa Jackowskiego. Najsłynniejszy polski jasnowidz, odnosząc się do ostatnich wydarzeń politycznych w Polsce opowiedział o swojej najnowszej wizji.

Co czeka nasz kraj? Dlaczego według Krzysztofa Jackowskiego kilka dni temu minister spraw zagranicznych, Jacek Czputowicz zrezygnował z funkcji? Trzeba przyznać, że słowa jasnowidza brzmią zatrważająco!

Krzysztof Jackowski już od jakiegoś czasu powtarza, że według jego wizji jesienią wydarzy się coś przerażającego. Jasnowidz w swoich wizjach mówi o wojnie, która może rozpocząć się jesienią. W jednym z ostatnich filmów opublikowanych na kanale na YouTube.com Krzysztof Jackowski mówił, że w jego wizji pojawia się Bliski Wschód.

Pierwsze słowa, co mi się kojarzy: Palestyna, wojska na ulicach. Boże, ja się boję mówić, ale... Palestyna... powiem wam tak, Bliski Wschód to jest podstawowe zagrożenie na to co się ma wydarzyć i co być może jeszcze w tym roku się zacznie. Powtórze to po raz następny: ta wojna zacznie się w powietrza- ostrzegał jasnowidz.

Teraz Krzysztof Jackowski opublikował film, w którym opowiada o nowej wizji. Tym razem opowiada o swoich odczuciach dotyczących dymisji ministra spraw zagranicznych. Według jasnowidza rezygnacja Jacka Czaputowicza może oznaczać coś bardzo złego...

A gdybyśmy postawili tezę, że minister spraw zagranicznych odszedł ponieważ nie chce czegoś, co się może niebawem w Polsce zdarzyć. W zdarzeniach, które mogą nastąpić Polska będzie ważnym punktem dla m.in. Stanów Zjednoczonych, co właściwie już jest przygotowane. Zaczniemy zauważać powiedzmy we wrześniu, w październiku lub listopadzie, że Polska w dziwny sposób będzie zezwalała na pewne działania głównie amerykańskie, chociaż będzie to mówione natowskie, działania które mogą okazać się niebezpieczne dla Polski. Czuję to i mówię to stanowczo to może być niebezpieczne dla naszego kraju i dla nas obywateli. Coraz bardziej czuję w sobie rzecz taką, że Polska zgodziła się na coś, że jak się zacznie to dziać - może mieć to związek z militarnością - to rząd Polski niewiele będzie miał do mówienia i będzie to bardzo dla nas niebezpieczne.