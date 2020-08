Przerażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego o naszej przyszłości: "Boże, ja się boję mówić, ale..."

Krzysztof Jackowski opublikował w sieci film, w którym opowiedział o swojej najnowszej wizji. Jeden z najsłynniejszych jasnowidzów w Polsce w najnowszym nagraniu, które pojawiło się na jego kanale na YouTube.com, ostrzega, że już wkrótce może wydarzyć się coś strasznego... Krzysztof Jackowski znów przyznaje, że według niego, niedługo rozpocznie sę wojna! Sprawdźcie, co powiedział!

Krzysztof Jackowski już od kilku miesięcy ostrzega, że jesienią zacznie się coś, co nas przerazi. Jasnowidz w swoich dotychczasowych wizjach przyznawał, że według niego, wkrótce rozpocznie się wojna! W najnowszej wizji Krzysztof Jackowski znów podkreślił, że najgorsze zacznie się jesienią. Jasnowidz nawiązał również do pandemii koronawirusa i głośno przyznał, że jest pod wielkim wrażeniem wszystkich osób, które pracują w sklepach i które nie zamykają się przed klientami w dobie koronawirusa- Krzysztof Jackowski zwrócił uwagę, że takie osoby są w zupełnie innej sytuacji niż lekarze, którzy od kilku miesięcy udzielają teleporad.

Mnie osobiście bardzo niepokoi, mówię to z największą powagą, bardzo mnie niepokoi okres tej jesieni z kilku przyczyn. Pierwsza rzecz: nie sądzę, absolutnie nie sądzę, aby na pandemii można było ujechać dłużej, jak do początku wiosny przyszłego roku. Raczej dłużej się nie da bo ludzie się tym zmęczą, ludzie zrozumieją, że coś jest nie tak i przestanie to mieć swoją siłę. Oczywiście będzie jeszcze jeden problem, ponieważ będziemy do tego już mocno przyzwyczajeni- już jesteśmy przyzwyczajeni do tych różnych, dziwnych obostrzeń- mówił Krzysztof Jackowski.

A co powiedział o swojej najnowszej wizji? Krzysztof Jackowski po raz kolejny podkreśla, że czeka nas wojna.

Pierwsze słowa, co mi się kojarzy: Palestyna, wojska na ulicach. Boże, ja się boję mówić, ale... Palestyna... powiem wam tak, Bliski Wschód to jest podstawowe zagrożenie na to co się ma wydarzyć i co być może jeszcze w tym roku się zacznie. Powtórze to po raz następny: ta wojna zacznie się w powietrza- ostrzega jasnowidz.