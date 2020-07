Szokująca przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego! Jasnowidz ujawnia, co dzieje się po śmierci

Krzysztof Jackowski jest obecnie najpopularniejszym jasnowidzem w naszym kraju. Od kiedy założył własny kanał w serwisie YouTube umieszcza na nim swoje przepowiednie, które zazwyczaj dotyczą aktualnych wydarzeń w Polsce. Niedawno jasnowidz przewidział wynik wyborów prezydenckich 2020, a teraz wyszło na jaw, co ujawnił na temat tego, co dzieje się po śmieci! Co sądzicie o takiej interpretacji?

Krzysztof Jackowski ujawnia kolejną szokujące przepowiednie!

O Krzysztofie Jackowskim zawsze jest głośno przy kontrowersyjnych zaginięciach, którym często towarzyszą niejasne okoliczności. Jasnowidz setki razy pomagał przy odnalezieniu ciał zaginionych, a temat śmierci jest mu doskonale znany. Krzysztof Jackowski poruszył ten temat w książce Przemysława Lewickiego „Jasnowidz Jackowski”. To w niej pojawiło się odważne stwierdzenie na temat tego, co czeka człowieka po śmierci:

Jeszcze kilka lat temu miałem bardziej jednoznaczną odpowiedź na ten temat. Obserwuję rozwój technologii – nie możemy wobec tego przechodzić obojętnie. W pewnym sensie tworzymy maszyny, które działają duchowo, bezprzewodowo. Im jestem starszy, tym coraz bardziej dociera do mnie taka myśl: gdy umrzemy, obudzimy się i zrozumiemy, że do tej pory to była tylko pewna gra - mówi Krzysztof Jackowski w książce.

Sądzicie, że jasnowidz może mieć rację?

Krzysztof Jackowski pracował przy głośnych zaginięciach wielu osób!