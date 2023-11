Uwielbiasz proste włosy, ale nie zawsze masz czas na prostowanie? Te sposoby gwiazd powinny ci się spodobać! Karlie Kloss, Jennifer Aniston i Dua Lipa zdradzają swoje triki na idealnie gładką fryzurę bez użycia prostownicy. Będziesz zaskoczona, jakie to proste!

Karlie Kloss

Karlie Kloss jest jedną z najbardziej wziętych modelek i prowadzącą amerykańskiej edycji Project Runway. Sesje zdjęciowe, pokazy mody czy występy w programach telewizyjnych to jej codzienność. Wiąże się to również z częstym suszeniem i stylizowaniem włosów. Co więcej, jej piękny blond odcień to efekt farbowania. Takie włosy często są wysuszone i mają tendencję do puszenia się. Co robie Karlie, by jej włosy były idealnie gładkie i proste? Stawia na codzienną pielęgnację włosów! Nie rozstaje się nigdy z nawilżającą mgiełką do włosów, po każdym myciu stosuje odżywkę oraz raz w tygodniu nakłada odżywczą maskę.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, jako Rachel w „Przyjaciołach”, przez 10 latach wyznaczała trendy we fryzurach. Nawet po zakończeniu słynnego serialu, wszystkiego kobiety marzą o włosach Jennifer. Jaki jest sekret gwiazdy? Aktorka sama nauczyła się stylizować włosy! Jak twierdzi jej fryzjer – Chris McMillan, Jennifer jest mistrzynią w ich suszeniu i układaniu. Zawsze „wyciąga” włosy na okrągłą, dużą szczotkę i dokładnie je suszy. Dzięki temu pasma są zawsze gładkie i lśniące!

Chris uważa, że jestem kryptofryzjerką, bo wyrywam mu suszarkę z rąk i suszę swoje włosy lepiej, niż on”- zdradza gwiazda.

Dua Lipa

Dua Lipa to odkrycie w muzyce pop. Gwiazda stworzyła mnóstwo hitów, zdobyła dwie nagrody Grammy i jest uznawana za pupilkę świata mody. Piosenkarka wylansowała również modę na krótkiego, prostego boba. Przy takiej długości włosów, kosmyki bywają niesforne i lubią się wywijać. Jaki jest sposób Dua Lipa na gładką fryzurę? Najpierw rozczesuje włosy grzebieniem z długimi ząbkami, następnie używa mocnego wosku, by wygładzić odstające pasma, a całość spryskuje utrwalającym lakierem. Proste, prawda? :)

Nowa, szczotka prostująca Philips

Lubisz proste, gładkie włosy, ale szkoda ci czasu na ich prostowanie? A może nie jesteś fanką zbyt wielu produktów do stylizacji lub czasochłonnego układania włosów na szczotkę? Jeśli tak, powinna spodobać ci się nowość od Philipsa! O czy mowa? O nowej szczotce prostującej marki. Prostuje włosy w zaledwie 5 minut i pozwala uzyskać naturalną objętość bez efektu „płaskiej i przyklapniętej” fryzury!

Dzięki ceramiczno-turmalinowej powłoce, zapewni ci również efekt lśniących, gładkich i niepuszących się włosów. Szczotka prostująca Philips nagrzewa się w 50 sekund i posiada aż 247 ząbków! Jej wyjątkowo duża powierzchnia umożliwia dokładną stylizację większej ilości pasm na raz. Co ważne, korzystanie ze szczotki jest nie tylko szybkie, ale i bezpieczne dla włosów i skóry głowy. Posiada technologię ThermoProtect, która utrzymuje stałą temperaturę na jej całej powierzchni, dzięki czemu mamy pewność, że równomiernie wystylizujemy całą fryzurę. Szczotkę prostującą Philips można ustawić na 170°C i 200°C, tak by najlepiej dopasować temperaturę do swojego rodzaju włosów.

