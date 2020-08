W nowym sezonie „ M jak miłość” na widzów czeka sporo niespodzianek. Do serialu ma wrócić Natalka, do obsady dołączyła też Hanna Śleszyńska, a Barbara Kurdej-Szatan na jakiś czas zniknie ze względu na urlop macierzyński. Okazuje się, że w serialu pojawi się kolejna nowa twarz. Joanna Niemirska pochwaliła się zdjęciem z planu „M jak miłość” i napisała, że w serialu pojawi się nowy wątek z jej udziałem. Czy nowa bohaterka będzie rodziną Lewickiej? Wszystko wskazuje na to, że zajmie ważne miejsce w rodzinie Chodakowskich.

Joanna Niemirska dołączyła do "M jak miłość". Kogo zagra?

Joanna Niemirska opublikowała na Instagramie zdjęcie z Adrianą Kalską i zdradziła, że w "M jak miłość" pojawi się nowy wątek.

A co się tutaj dzieje ? Ktoś nas przyłapał z samej góry z @adriana.kalska.official ? 😜😎♥️#naplanie #mjakmilosc #onset #nowywątek #soon #miedzydublami #actress #actresses #onlocation #tvseries #krecimy - napisała Joanna Niemirska na Instagramie.

Jeszcze nie wiadomo, kogo zagra w serialu Niemirska. Być może okaże się rodziną Izy, w końcu do tej pory Lewicka niewiele mówiła o swoich rodzicach czy rodzeństwie. Może też być nianią Mai i Szymka lub koleżanką Izy z pracy. Możliwości jest wiele, jednak wygląda na to, że ta postać zagości w serialu na dłużej. Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie "M jak miłość" rodzina Chodakowskich wysunie się na pierwszy plan. W serialu pojawi się też matka Anety, a Jakub Karski z postaci drugoplanowej stanie się jedną z głównych gwiazd współpracując w agencji detektywistycznej z Marcinem Chodakowskim. Zapowiada się wyjątkowy sezon!

Wydawało się, że w życiu Izy i Marcina w nowym sezonie zagości spokój. Teraz okazuje się, że w rodzinie Chodakowskich znów będzie się dużo działo.

Niedawno skończył się horror Izy związany z Arturem, a teraz w jej życiu pojawi się nowa postać. Ściągnie na Chodakowską problemy?