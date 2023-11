Na początku kwietnia ukazała się nowa piosenka Zenka Martyniuka, a także teledysk do niej. Utwór nosi tytuł "Zaczarowana wyspa", a klip do niego jest naprawdę zaczarowany. Żeby nie powiedzieć, że odjechany, bo dzieje się w dwóch światach - realnym i baśniowym.

Zobacz: Sławomir wystąpi w duecie z Zenkiem Martyniukiem? Jest komentarz muzyka!

Co Zenek mówi o swoim teledysku?

Chcieliśmy zrobić coś innego niż dotąd. Teledysk ma dwie płaszczyzny, realną oraz baśniową. Część scen zrealizowaliśmy tradycyjnie, a część dograno komputerowo, tak by widz miał wrażenie, że przenosi się do innego świata. To piosenka o spełnianiu marzeń. Warto mieć miejsce, do którego można wyrwać się z codziennej rutyny i czuć się szczęśliwym - dodaje.