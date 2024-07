Ta wiadomość ucieszyła wszystkich fanów "You Can Dance". Program, po kilkuletniej przerwie, wróci na antenę TVN już wiosną przyszłego roku. Wszystko dzięki tysiącom e-maili i listów, które wysyłali wielbiciele show do stacji. Już teraz wiadomo, że szykują się też spore zmiany. Przypomnijmy: To już oficjalne: You Can Dance wraca na antenę TVN! Będą zmiany

Informacja o powrocie show do stacji dotarła już do gwiazd, które pojawiały się w jego wcześniejszych edycjach. Bardzo emocjonalnie na swoim Insatgramie zareagował Michał Piróg, który był tam ostrym jurorem. Choreograf już wie, że skład programu najprawdopodobniej ulegnie zmianie i zabraknie w nim miejsca dla niego i jego kolegów:

Kiedyś dawno, dawno temu był taki show " you can Dance" w TVN. To był taki program chyba o emigrantach. Jurorzy i prowadzący byli emigrantami z Kuby, Ukrainy, Rusi, Kongo i wieczny Żyd tułacz ( który podobno tańczył) Teraz Show wraca ale ci emigranci juz chyba za starzy sa wygrali juz Polskie paszporty i sadze ze spokojnie na emeryturze gdzieś na Mazurach siedzą ... Trzymam kciuki za nowy młody skład - pisownia oryginalna

Kogo widzielibyście na miejscu Michała, Kingi Rusin i Agustina Egurolli?

