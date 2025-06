Barbara Bursztynowicz przez 27 lat wcielała się w postać Elżbiety Chojnickiej w serialu „Klan”. Rola ta przyniosła jej ogromną popularność i uznanie. Decyzja o odejściu z serialu była dla fanów szokiem. Aktorka nie tylko stworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji, ale także przez lata zżyła się z ekipą produkcyjną.

Pomimo sukcesu, Bursztynowicz postanowiła zakończyć tę część swojej kariery. Jak podkreśliła, powodem nie były pieniądze, lecz potrzeba nowych emocji i artystycznych wyzwań. W rozmowie z Jastrząb Post aktorka przyznała, że czuła wyczerpanie materiału i brak przestrzeni na rozwój postaci, którą odgrywała przez niemal trzy dekady.

W emocjonalnym wywiadzie Barbara Bursztynowicz wyznała, że opuszczenie „Klanu” wiąże się z bolesną tęsknotą. Porównała ją do żałoby. Z jednej strony odczuwa ulgę związaną z zakończeniem czegoś, co już jej nie rozwijało, z drugiej – żal za relacjami, które przez lata się ukształtowały.