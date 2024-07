Jakie są najświeższe notowania bukmacherów na Eurowizji 2016? Czy Michał Szpak ma szanse na awans do finału, i jeśli tak, to które miejsce zajmie? Zabraliśmy dla Was najnowsze informacje! Sprawdźcie, czy Wasi faworyci mogą wygrać Eurowizję 2016.

Faworyci na Eurowizji 2016

Jak głosują dziennikarze akredytowani na Eurowizję 2016? Jak widać, największe szanse awansu do finału według nich ma Australia, Łotwa, Bułgaria, Ukraina, Izrael. Polska zajmuje wysokie, 8. miejsce.

Jak wyglądają notowania bukmacherów? W finale według nich największe szanse ma Rosja czyli Sergey Lazarev i jego piosenka You Are The Only one, Jamala z Ukrainy, Amir z Francji oraz Frans ze Szwecji. Polska obecnie zajmuje 21. miejsce, awansując z 24. miejsca.

W głosowaniu członków klubu OGAE faworytami również są Francja, Rosja, Australia. Wysoko znajdują się również Bułgaria oraz Włochy. Michał Szpak plasuje się na 20. miejscu.

Czy Michał Szpak ma szansę na wygraną? Przekonamy się już dziś, podczas drugiego półfinału z jego udziałem.

