Właśnie przed chwilą poznaliśmy nominowanych do prestiżowej nagrody muzycznej, jaką są Fryderyki. Wśród artystów, którzy mają szansę na to wyróżnienie są młodzi i zdolni muzycy, którzy zawładnęli sceną muzyczną. Lista jest długa, a my bardzo kibicujemy wszystkim. W kategorii muzyka rozrywkowa szansę na statuetkę mają:

Reklama

Fonograficzny debiut roku:

Grzegorz Hyży

Maja Koman

Sara Brylewska

SISTER WOOD

THE DUMPLINGS

Album roku rock:

Behemoth „The Satanist”

Curly Heads „Ruby Dress Skinny Dog”

Luxtorpeda „A Morał Tej Historii Mógłby Być Taki, Mimo, Że Cukrowe, To Jednak Buraki”’

Natalia Przybysz „Prąd”

Organek „Głupi”

Zobacz także

Album roku pop:

Artur Rojek „Składam się z ciągłych powtórzeń”

Gaba Kulka „The Escapist”

Grzegorz Turnau „7 widoków w drodze do Krakowa”

LemOn „Scarlett”

Mela Koteluk „Migracje”

Utwór roku:

Artur Rojek "Beksa"

Artur Rojek "Syreny"

Fisz Emade Tworzywo "Ślady"

Natalia Przybysz "Miód"

Skuba "Nie mam dla ciebie miłości"

Album roku hip-hop:

O.S.T.R. & Marco Polo „Kartagina”

PEJA „Książę aka. SLUMILIONER”

Sokół i Marysia Starosta „Czarna Biała Magia”

TEDE „#kurt_rolson”

TEN TYP MES „Trzeba było zostać dresiarzem”



Album roku elektronika/ indie/ alternatywa:

Fisz Emade Tworzywo „Mamut”

MALEŃCZUK & PSYCHODANCING „Tęczowa Swasta”

PUSTKI „Safari”

Skubas „Brzask”

THE DUMPLINGS „No Bad Days”

Album roku muzyka korzeni:

Grażyna Auguścik Orchestar „Inspired by Lutosławski”

JAN KYKS SKRZEK i ŚLĄSKA GRUPA BLUESOWA „Kolory bluesa”

KROKE „Ten”

VOO VOO „Dobry wieczór”

WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE „Przyznaj się”

Teledysk roku:

Artur Rojek „Beksa”

Artur Rojek „Syreny”

Dawid Podsiadło „No”

FISZ EMADE TWORZYWO „Pył”

Mela Koteluk "Fastrygi"

W kategorii muzyka jazzowa szansę na Fryderyki mają:

Album roku:

Adam Bałdych & Yaron Herman „The New Tradition”

Jacek Namysłowski Quintet „Moderate Haste”

Marcin Wasilewski Trio „Spark Of Life”

Nikola Kołodziejczyk Orchestra „Chord Nation”

Rafał Sarnecki „Cat’s Dream”

Artysta roku:

Adam Bałdych

Marcin Wasilewski

Michał Barański

Nikola Kołodziejczyk

Włodek Pawlik

Fonograficzny debiut roku:

Bogna Kicińska

Jacek Namysłowski

Kuba Płużek

Nikola Kołodziejczyk Orchestra

Ola Trzaska

Album roku muzyka chóralna, oratoryjna i operowa:

Dariusz Przybylski: Passio for 12 voices

Grzegorz Gerwazy Gorczycki II

Pasquale Anfossi: Oratorio La morte di San Filippo Neri

Where are you: Pieces from Warsaw

Witold Lutosławski: Utwory wokalno-instrumentalne

Album roku muzyka kameralna:

Duety Niemieckie (Mendelssohn-Bartholdy, Brahms, Schumann)

Ewa Podleś & Garrick Ohlsson: DVD (LIVE at Fryderyk Chopin University)

Krzysztof Penderecki: Utwory kameralne

Lutosławski, Mykietyn: String Quartets

Paweł Łukaszewski: Musica Sacra 5

Album roku muzyka symfoniczna i koncertująca:

Françaix, Podkowa, Mozart - Koncerty klarnetowe

Kilar/Moś/Aukso

Piotr Borkowski Conducts Marian Borkowski

Piotr Moss: D'un silence, Loneliness

Warsaw Philharmonic: Weinberg Symphony No. 4 & Violin Concerto

Album roku recital solowy:

Ad maiorem Dei gloriam - Organy Śląska Opolskiego

ARS ORGANI POLONIAE. Kazimierz Dolny

Bach, Gubajdulina, Franck, Penderecki, Tuchowski: Utwory na akordeon solo

Eugeniusz Morawski – Pieśni

Kaja Danczowska. Nagrania archiwalne z lat 1974-2007

Najlepszy album polski za granicą:

A Tribute to Krzysztof Penderecki – Threnody, Duo Concertante, Concerto Grosso, Credo

Agata Zubel - NOT I

Grażyna Bacewicz: Symphony for String Orchestra

Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej:

A Tribute to Krzysztof Penderecki – Threnody, Duo Concertante, Concerto Grosso, Credo

Kilar/Moś/Aukso

Paweł Łukaszewski: Musica Sacra 5

Warsaw Philharmonic: Weinberg Symphony No. 4 & Violin Concerto

Where are you. Pieces from Warsaw

Jakie są Wasze typy?

Zobacz: Wyszkoni oburzona galą Fryderyków: Omijani są tam artyści tacy jak ja

Gwiazdy na Fryderykach 2014: