1 z 7

Ewa Chodawska w szortach

Zgrabne, umięśnione i opalone - to chyba nogi idealne! Do tego pięknie wyeksponowane kusymi szortami oraz seksownie oplecione sandałkami z wiązaniem wokół kostek. Te nogi to obiekt zazdrości kobiet i westchnień mężczyzn. Domyślacie się do kogo należą? Oczywiście do Ewy Chodakowskiej! Trenerka została przyłapana przez paparazzi, podczas spaceru po Warszawie. Ciężko oderwać wzrok od jej pięknie wyrzeźbionych nóg!

if (typeof shoplovin_render === "function") shoplovin_render()

Zobacz też: Ewa Chodakowska o początkach znajomości z mężem "Nie szukałam wtedy partnera, wręcz przeciwnie"! To romantyczna historia

Zobaczcie fotogalerię!

Polecamy: Wiemy, kiedy Ewa Chodakowska będzie miała dziecko!