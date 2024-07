Wiadomo, że Ewa Chodakowska jest niezwykle aktywna zawodowo. Nieustannie angażuje się w nowe projekty i ma głowę pełną pomysłów. Co ciekawe, stworzyła nawet program treningowy dla mam!

Ten post to propozycja dla MAM lub kobiet planujących ciąże Jeśli chcesz pomogę Ci przygotować Twoje ciało do ciąży oraz powrócić do formy sprzed ciąży ;-) Żeby dowiedzieć się więcej zapraszam na stronę http://wrytmiekobiety.pl/exercise... Dostaniesz tam program ułożony specjalnie dla Ciebie Razem zadbamy o najbardziej newralgiczne części Twojego ciała – a więc brzuch, brzuch i jeszcze raz brzuch !! Ćwiczenia są skuteczne choć bardzo delikatne – domyślam się, że opieka nad maluszkami wymaga dużo energii i czasu.. Przygotowałam także plany treningowe dla kobiet planujących maleństwo wzmacniające plecy i brzuch.. - pisze Ewa Chodakowska na Facebooku.