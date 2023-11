Ewa Chodakowska zdradziła, jak poznała swojego męża. Trenerka, motywatorka w zakresie zdrowego życia, idolka wielu Polek oraz jej mąż, z pochodzenia Grek, Lefteris Kavoukis stanowią jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu. To nie tylko doskonale dobrany duet w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Niedługo (9 września) będą obchodzić 4. rocznicę ślubu. Od tego czasu przeszli daleką drogą, lecz ich uczucie pozostało równie gorące, co na początku znajomości. Jak poznali się Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis?

Okazuje się, że Ewa Chodakowska poznała swojego przyszłego męża zupełnym przypadkiem. Miało to miejsce w czasie, kiedy Ewa nie szukała partnera, przeciwnie - marzyła, by odpocząć. I właśnie wtedy wpadła na mężczyznę, który stał się miłością jej życia! Od tego wydarzenia minęło 8 lat! Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis, będąc w Grecji, postanowili odwiedzić miejsce, w którym zaczęła się ich historia.

Osiem lat temu razem z @kavoukis poznaliśmy się tutaj.. na Naxos.. właśnie w tym beach barze.. dzisiaj po 8 latach odwiedziliśmy to miejsce... ROZPŁYNĘŁAM SIĘ. Aż mi musieli chusteczki przynosić. Ewa, co Ci przyszło do głowy, żeby szukać faceta w Grecji, a nie gdzieś bliżej? - napisała Ewa Chodakowska na Instagramie.