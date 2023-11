W programie "The Voice Senior" wystąpi jedna z uczestniczek pierwszej edycji "Sanatorium miłości"? Już za kilka miesięcy Telewizja Publiczna wyemituje najnowsze muzyczne talent-show w którym będą występować uczestnicy, który ukończyli 60. rok życia. Jak już wiemy, w jury zasiądą: Alicja Majewska, Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny oraz Marek Piekarczyk. Program poprowadzą Marta Manowska i Tomasz Kammel. Czy nowe "The Voice Senior" będzie hitem? Tego dowiemy się dopiero za kilka miesięcy. Teraz trwają nagrania do "przesłuchań w ciemno". Marta Manowska na swoim InstaStories pokazała kulisy programu i okazuje się, że na nagraniach pojawiła się jedna z uczestniczek "Sanatorium miłości"!

Reklama

Uczestniczka "Sanatorium miłości" wystąpi w muzycznym show?

Okazuje się, że na nagraniach programu "The Voice Senior" pojawiła się... Janina "Nina" Busk! Pani Nina na planie show zaprezentowała się w nowej fryzurze i cekinowej kreacji- wyglądała świetnie! Czy była uczestniczka "Sanatorium miłości" wzięła udział w "przesłuchaniach w ciemno" czy była gościem w programie? Tego Marta Manowska, która pokazała zdjęcie pani Niny, nie zdradziła. My mamy jednak nadzieję, że wkrótce zobaczymy panią Ninę na scenie!

Przypominamy, że w przeszłości Janina Busk miała wystąpić również w programie "Big Brother"! Była uczestniczka "Sanatorium miłości" w jednym z wywiadów przyznała, że chciała wejść do domu Wielkiego Brata. Jak informowała "Rewia" Janina Busk zgłosiła się na casting do pierwszej edycji reality-show, ale przegrała wówczas z Alicją Walczak, która ostatecznie weszła do programu.

Zapewniano mnie, że trafię do programu. I mam czekać na telefon od producenta. Nikt wtedy jednak się nie odezwał - przyznała Nina.

Myślicie, że teraz Janina Busk będzie próbowała swoich sił w muzycznym talent show? Spójrzcie, jak wyglądała na planie "The Voice Senior"!

Marta Manowska pokazała zdjęcia z planu "The Voice Senior".

Instagram

Będziecie oglądać nowe muzyczne show TVP?

Instagram